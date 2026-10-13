Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці

Сьогодні, 13 жовтня, радянського психотерапевта і "цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали в Україні. Тіло гіпнотизера привезли до Вінниці, де захоронені його батьки та донька.

Про це повідомив український журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram (gordondmytro). Також він поділився архівним відео із Кашпіровським.

Кашпіровського поховали у Вінниці

Психотерапевт був для Гордона ліпшим другом. За словами журналіста, 13 жовтня Кашпіровського поховали на кладовищі у Вінниці.

"Кілька годин тому у Вінниці поховали великого лікаря і людину, мого друга Анатолія Кашпіровського. Анатолій Михайлович повернувся додому – до мами й тата, до доньки. Світла йому пам'ять!" – написав Гордон.

Крім цього, журналіст показав відео з останньої зустрічі із "цілителем".

Відомо, що Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі у Вінниці, де захоронені його батьки — Михайло та Ядвіга, і донька Олена.

Видео дня

Як тіло Кашпіровського доставили до України

Племінника Кашпіровського розповідав, що труну з гіпнотизером везли спочатку до Туреччини, потім у Польщу, а звідти – потягом до Вінниці.

До речі, "цілитель" народився у селі Ставниця Хмельницької області. Він закінчив Вінницький медичний інститут, а згодом перебрався до Росії, де лікував від раку, алергії та безпліддя.

"Цілитель" Анатолій Кашпіровський Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анатолій Кашпіровський та Дмитро Гордон знайомі багато років . Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави.

. Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави. Також з'явилось фото могили, де поховали Анатолія Кашпіровського.

Крім того, у віці 34 роки помер відомий американський актор, зірка серіалу "Пуститися берега" ЕрДжей Мітт. Попередня причина смерті – самогубство.