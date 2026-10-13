ЕрДжей Мітт покінчив із собою: що відомо про життя зірки Голлівуду

У віці 34 роки помер відомий американський актор, зірка серіалу "Пуститися берега" ЕрДжей Мітт. Попередня причина смерті – самогубство.

У популярній драмі Мітт зіграв роль Волтера Вайта-молодшого. Що відомо про життя ЕрДжея – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Смерть ЕрДжея Мітта

12 жовтня ЕрДжей пішов із життя у віці 34 роки. За даними правоохоронців, смерть актора розслідують як самогубство. Представники Мітта підтвердили сумну новину.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, благодійника та палкого захисника прав людей з інвалідністю", — заявило оточення актора.

Як виглядав ЕрДжей Мітт Фото: Відкриті джерела

ЕрДжей Мітт – що відомо про його життя

Актор зіграв сина Волтера Вайта у відомій драмі "Пуститися берега". Він з’явився у 56 епізодах кінострічки. Крім цього, ЕрДжей знімався у фільмах "Дубова кімната" і "Повернення", а також у серіалі "Вартові справедливості".

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До речі, Мітт мав церебральний параліч. Він використовував власний досвід у фільмах, щоб привертати увагу до інклюзії та представити людей з інвалідністю у кіно.

"Спираючись на власний досвід життя з церебральним паралічем, Мітт надав ролі у кіно автентичності та створив платформу для підвищення обізнаності про інвалідність та інклюзію", — кажуть представники актора.

ЕрДжей Мітт у серіалі Фото: Скрін відео

Особисте життя ЕрДжея Мітта

Протягом п’яти років Мітт зустрічався з Кеннеді Суарес. У 2025 році він освідчився коханій.

ЕрДжей Мітт та Кеннеді Суарес Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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