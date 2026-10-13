Эр-Джей Митт покончил с собой: что известно о жизни звезды Голливуда

В возрасте 34 лет скончался известный американский актёр, звезда сериала "Во все тяжкие" Эр-Джей Митт. Предполагаемая причина смерти — самоубийство.

В популярном сериале Митт сыграл роль Уолтера Уайта-младшего. Что известно о жизни Эр-Джея — читайте далее в материале Фокуса.

Смерть Эр-Джея Митта

12 октября Эр-Джей скончался в возрасте 34 лет. По данным правоохранительных органов, смерть актёра расследуется как самоубийство. Представители Митта подтвердили эту печальную новость.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти любимого актёра, благотворителя и ярого защитника прав людей с инвалидностью", — заявили близкие актёра.

Как выглядел Эр-Джей Митт Фото: Открытые источники

Эр-Джей Митт — что известно о его жизни

Актёр сыграл сына Уолтера Уайта в известной драме "Во все тяжкие". Он появился в 56 эпизодах сериала. Кроме того, Эр-Джей снимался в фильмах "Дубовая комната" и "Возвращение", а также в сериале "Стражи справедливости".

Видео дня

Кстати, у Митта был церебральный паралич. Он использовал свой личный опыт в фильмах, чтобы привлечь внимание к вопросам инклюзии и показать людей с инвалидностью в кино.

"Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт придал кинообразам аутентичность и создал платформу для повышения осведомлённости о проблемах инвалидности и инклюзии", — заявляют представители актёра.

Эр-Джей Митт в сериале Фото: Скрин видео

Личная жизнь Эр-Джея Митта

В течение пяти лет Митт встречался с Кеннеди Суарес. В 2025 году он сделал предложение своей возлюбленной.

Эр-Джей Митт и Кеннеди Суарес Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американский актёр, сценарист и автор песен Геррит Грэм скончался в Райнбеке, штат Нью-Йорк. Ему было 77 лет.

Британский актёр Тим Карри скончался 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет в своём доме в Лос-Анджелесе от естественных причин, связанных с длительными проблемами со здоровьем.

Кроме того, после длительной борьбы с болезнью на 63-м году жизни скончался известный столичный адвокат Андрей Галь — гражданский супруг народной артистки Украины, лауреатки Шевченковской премии Ларисы Кадочниковой.