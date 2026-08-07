Умер муж Ларисы Кадочниковой: актриса до последнего верила в чудо (фото)

После длительной борьбы с болезнью на 63-м году жизни скончался известный столичный адвокат Андрей Галь — гражданский супруг народной артистки Украины, лауреатки Шевченковской премии Ларисы Кадочниковой.

Печальную новость сообщил Национальный союз кинематографистов Украины, в который входила пара. Последние недели жизни Андрея Галя прошли в борьбе с тяжелым диагнозом.

О серьезной болезни своего супруга Лариса Кадочникова рассказала публично всего две недели назад — во время церемонии вручения кинопремии "Золота дзиґа". Тогда актриса впервые призналась журналистам, насколько тяжелое состояние у мужа. Она до последнего надеялась на чудо. К сожалению, борьба оказалась тщетной.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования коллеге, с которой бок о бок прошли не один год творческого пути.

"Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот тяжелый час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память Андрею Михайловичу", — говорится в официальном заявлении организации.

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Разница в 25 лет

Андрей Галь был киевским адвокатом и одновременно — самым близким человеком для Кадочниковой на протяжении последних лет. Несмотря на то, что мужчина был моложе актрисы на четверть века, пара более шести лет прожила в гражданском браке, поддерживая друг друга в повседневных заботах и творческих делах.

Кадочникова недавно рассказала о тяжелой болезни мужа Фото: Facebook

Смерть Андрея Галя стала уже третьим тяжелым испытанием для Кадочниковой, связанным с потерей мужа. Ее второй официальный супруг, многолетний руководитель Национального академического театра имени Леси Украинки Михаил Саранчук, с которым она прожила в браке около 30 лет, скончался еще в 2014 году.

Лариса Кадочникова со вторым мужем Фото: Facebook

Первым избранником актрисы стал известный кинорежиссёр Юрий Ильенко — их союз продлился 18 лет, а сам режиссёр скончался в 2010 году. Собственных детей у пары, как и в последующих браках Кадочниковой, не было.

Маричка из "Теней забытых предков"

Имя Ларисы Кадочниковой навсегда вошло в историю украинского кино благодаря роли Марички в культовом фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков" — настоящей жемчужине поэтического кино, завоевавшей мировое признание.

Кадочникова и Юрий Ильенко Фото: Facebook

Впрочем, карьера актрисы не ограничивалась кинематографом: многие годы она преданно служила сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, где сыграла более 50 разноплановых ролей и стала одной из самых уважаемых актрис украинского театра.

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