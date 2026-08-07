Помер чоловік Лариси Кадочникової: акторка до останнього вірила в диво (фото)

Після тривалої боротьби з хворобою на 63-му році життя пішов з життя відомий столичний адвокат Андрій Галь – цивільний чоловік народної артистки України, лауреатки Шевченківської премії Лариси Кадочникової.

Сумну звістку оприлюднили в Національній спілці кінематографістів України, до якої входила пара. Останні тижні життя Андрія Галя пройшли в боротьбі з важким діагнозом.

Про серйозну хворобу свого супутника Лариса Кадочникова розповіла публічно лише два тижні тому – під час церемонії вручення кінопремії "Золота дзиґа". Тоді акторка вперше зізналася журналістам, наскільки важким є стан чоловіка. Акторка до останнього сподівалась на диво. На жаль, боротьба виявилася марною.

У Спілці кінематографістів висловили співчуття колезі, з якою пліч-о-пліч пройшли не один рік творчого шляху.

"Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі у цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і розділяємо ваш біль. Вічна і світла пам'ять Андрію Михайловичу", – йдеться в офіційній заяві організації.

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Різниця у 25 років

Андрій Галь був київським адвокатом і водночас – найближчою людиною для Кадочникової впродовж останніх років. Попри те, що чоловік був молодшим за акторку на чверть століття, пара понад шість років прожила у цивільному шлюбі, підтримуючи одне одного в буденних турботах і творчих справах.

Кадочникова нещодавно розповідала про тяжку хворобу чоловіка Фото: Facebook

Смерть Андрія Галя стала вже третім тяжким випробуванням для Кадочникової, пов'язаним із втратою чоловіка. Її другий офіційний чоловік, багаторічний керівник Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Саранчук, з яким вона прожила близько 30 років у шлюбі, помер ще у 2014 році.

Лариса Кадочникова з другим чоловіком Фото: Facebook

Першим обранцем акторки був відомий кінорежисер Юрій Іллєнко – їхній союз тривав 18 років, а сам митець пішов з життя у 2010-му. Рідних дітей у пари, як і в наступних шлюбах Кадочникової, не було.

Марічка з "Тіней забутих предків"

Ім'я Лариси Кадочникової назавжди вписане в історію українського кіно завдяки ролі Марічки у культовій стрічці Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" – справжній перлині поетичного кіно, яка здобула світове визнання.

Кадочникова та Юрій Іллєнко Фото: Facebook

Втім, кар'єра акторки не обмежувалася кінематографом: багато років вона віддано служила сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, де зіграла понад 50 різнопланових ролей і стала однією з найшанованіших актрис українського театру.

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