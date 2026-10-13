Племінник Кашпіровського розповів, де зараз тіло "цілителя": як його повезуть в Україну

Труна телевізійного "цілителя" Анатолія Кашпіровського вже чотири дні їде з Росії до України. Наразі його тіло перебуває у Стамбулі (Туреччина).

Після цього труну Кашпіровського відправлять до Варшави, а потім – до Києва. Про це повідомляють російські медіа.

Як тіло Кашпіровського доставлять до України

За словами племінника "цілителя" Юрія Мамаєва, тіло Кашпіровського вже знаходиться на терміналі у Стамбулі. Його прибуття до Польщі мало б відбутися вночі з 12 на 13 жовтня.

"Пізно вночі очікується прибуття тіла до Варшави. Потім труну доправлять до Києва залізницею, а вже звідти – до Вінниці", – розповів Мамаєв.

Зазначимо: раніше росЗМІ повідомляли, що тіло Кашпіровського планували відправити до України через Білорусь та Польщу.

Кашпіровського поховають в Україні Фото: російські ЗМІ

Де поховають Кашпіровського

Анатолія Кашпіровського планують поховати в Україні, а саме у Вінниці. На Центральному кладовищі захоронені його батьки — Михайло та Ядвіга, а також донька Олена. Зараз там можливе поховання лише на родинній ділянці.

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Анатолій Кашпіровський – що відомо

Він народився у селі Ставниця на Хмельниччині. Закінчив Вінницький медичний інститут у 1962 році, після чого працював лікарем-психіатром і психотерапевтом.

Наприкінці 1980-х років Кашпіровський здобув велику славу завдяки телевізійним сеансам психотерапії. Він нібито міг загіпнотизувати людину через екран телевізора і навіть занурити її в сон.

Згодом Кашпіровський переїхав до Росії, де продовжив свою діяльність: пропонував позбутися раку, безпліддя, сивини, алергії та зайвої ваги.

Анатолій Кашпіровський Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анатолій Кашпіровський та Дмитро Гордон знайомі багато років . Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави.

. Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави. У столиці Росії знайшли мертвим 60-річного актора Максима Глотова — уродженця Одеси, який останні роки активно підтримував політику РФ та гастролював у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, народний артист Росії та актор трупи Театру на Таганці Юрій Смирнов помер у віці 87 років. У 2014 році він підписав лист на підтримку політики Путіна в Україні та окупованому Криму.