Племянник Кашпировского рассказал, где сейчас находится тело "целителя": как его доставят в Украину

Гроб телевизионного "целителя" Анатолия Кашпировского уже четыре дня везут из России в Украину. В настоящее время его тело находится в Стамбуле (Турция).

После этого гроб Кашпировского отправят в Варшаву, а затем — в Киев. Об этом сообщают российские СМИ.

Как тело Кашпировского доставят в Украину

По словам племянника "целителя" Юрия Мамаева, тело Кашпировского уже находится в терминале в Стамбуле. Его прибытие в Польшу должно состояться в ночь с 12 на 13 октября.

"Поздно ночью ожидается прибытие тела в Варшаву. Затем гроб доставят в Киев по железной дороге, а оттуда — в Винницу", — рассказал Мамаев.

Отметим: ранее российские СМИ сообщали, что тело Кашпировского планировали отправить в Украину через Беларусь и Польшу.

Кашпировского похоронят в Украине Фото: руские СМИ

Где похоронят Кашпировского

Анатолия Кашпировского планируют похоронить в Украине, а именно в Виннице. На Центральном кладбище похоронены его родители — Михаил и Ядвига, а также дочь Елена. Сейчас там возможно захоронение только на семейном участке.

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Анатолий Кашпировский — что известно

Он родился в селе Ставница в Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего работал врачом-психиатром и психотерапевтом.

В конце 1980-х годов Кашпировский приобрел большую известность благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Он якобы мог загипнотизировать человека через экран телевизора и даже погрузить его в сон.

Впоследствии Кашпировский переехал в Россию, где продолжил свою деятельность: предлагал избавиться от рака, бесплодия, седины, аллергии и лишнего веса.

Анатолий Кашпировский Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы уже много лет . Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы.

. Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы. В столице России нашли мертвым 60-летнего актёра Максима Глотова — уроженца Одессы, который в последние годы активно поддерживал политику РФ и гастролировал во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, народный артист России и актёр труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет. В 2014 году он подписал письмо в поддержку политики Путина в Украине и оккупированном Крыму.