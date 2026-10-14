Кашпировского тайно похоронили в Украине: появилось фото его могилы

13 октября в Виннице тайно похоронили советского психотерапевта и "целителя" Анатолия Кашпировского. Его тело привезли из России. В сети появились фотографии могилы.

Именно на Центральном кладбище в Виннице похоронены родители Кашпировского — Михаил и Ядвига, а также его дочь Елена. Об этом сообщает "Суспильне".

Как выглядит могила Кашпировского

Известного "целителя" похоронили 13 октября. До этого время и дата церемонии не сообщались. Теперь могила Кашпировского будет находиться на Центральном кладбище в Виннице рядом с родителями и дочерью.

На опубликованных фотографиях видно, что могилы приведены в порядок, а возле них лежали свежие цветы.

Отмечается, что могила Кашпировского находится в 20 метрах от могил его родных.

Могила Анатолия Кашпировского Фото: Суспільне Могила Анатолия Кашпировского Фото: Суспільне Могила Анатолия Кашпировского Фото: Суспільне Могила Анатолия Кашпировского Фото: Суспільне Могила родителей и дочери Кашпировского Фото: Суспільне

Смерть Кашпировского — что известно

Сердце психотерапевта остановилось 3 октября. Он скончался в больнице в Москве. 8 октября в России состоялась церемония прощания с Кашпировским.

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Как сообщалось, "целитель" хотел, чтобы его кремировали. Однако впоследствии племянник Кашпировского заявил, что гроб с телом перевезут в Украину.

Анатолий Кашпировский Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным видео с Кашпировским.

Интересно, что Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы уже много лет. Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы.

Кстати, в возрасте 34 лет скончался известный американский актёр, звезда сериала "Во все тяжкие" ЭрДжей Митт. Предполагаемая причина смерти — самоубийство.