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Кашпировского тайно похоронили в Украине: появилось фото его могилы

Как выглядел Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский | Фото: Открытые источники

13 октября в Виннице тайно похоронили советского психотерапевта и "целителя" Анатолия Кашпировского. Его тело привезли из России. В сети появились фотографии могилы.

Именно на Центральном кладбище в Виннице похоронены родители Кашпировского — Михаил и Ядвига, а также его дочь Елена. Об этом сообщает "Суспильне".

Как выглядит могила Кашпировского

Известного "целителя" похоронили 13 октября. До этого время и дата церемонии не сообщались. Теперь могила Кашпировского будет находиться на Центральном кладбище в Виннице рядом с родителями и дочерью.

На опубликованных фотографиях видно, что могилы приведены в порядок, а возле них лежали свежие цветы.

Отмечается, что могила Кашпировского находится в 20 метрах от могил его родных.

Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Фото: Суспільне
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Фото: Суспільне
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Фото: Суспільне
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Фото: Суспільне
Могила родителей и дочери Кашпировского
Могила родителей и дочери Кашпировского
Фото: Суспільне
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Могила Анатолия Кашпировского
Могила родителей и дочери Кашпировского

Смерть Кашпировского — что известно

Сердце психотерапевта остановилось 3 октября. Он скончался в больнице в Москве. 8 октября в России состоялась церемония прощания с Кашпировским.

Видео дня

Как сообщалось, "целитель" хотел, чтобы его кремировали. Однако впоследствии племянник Кашпировского заявил, что гроб с телом перевезут в Украину.

Как выглядел Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский
Фото: Открытые источники

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