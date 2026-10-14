Кашпіровського таємно поховали в Україні: з'явилось фото його могили

13 жовтня у Вінниці таємно поховали радянського психотерапевта і "цілителя" Анатолія Кашпіровського. Його тіло привезли з Росії. У мережі показали фото могили.

Саме на Центральному кладовищі у Вінниці поховані батьки Кашпіровського – Михайло та Ядвіга, а також його донька Олена. Про це повідомляє "Суспільне".

Як виглядає могила Кашпіровського

Відомого "цілителя" поховали 13 жовтня. До цього час та дату церемонії не повідомляли. Тепер могила Кашпіровського знаходитиметься на Центральному кладовищі у Вінниці поруч із батьками та донькою.

На оприлюднених фото видно, що могили прибрані і біля них лежали свіжі квіти.

Зазначається, що могила Кашпіровського знаходиться за 20 метрів від поховань рідних.

Могила Анатолія Кашпіровського Фото: Суспільне Могила Анатолія Кашпіровського Фото: Суспільне Могила Анатолія Кашпіровського Фото: Суспільне Могила Анатолія Кашпіровського Фото: Суспільне Могила батьків та доньки Кашпіровського Фото: Суспільне

Смерть Кашпіровського – що відомо

Серце психотерапевта зупинилось 3 жовтня. Він помер у лікарні в Москві. 8 жовтня відбулась церемонія прощання із Кашпіровським у Росії.

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Як повідомлялось, "цілитель" хотів, щоб його кремували. Однак згодом племінник Кашпіровського заявив, що труну з тілом перевезуть до України.

Анатолій Кашпіровський Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним відео із Кашпіровським.

Цікаво, що Анатолій Кашпіровський та Дмитро Гордон знайомі багато років. Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави.

До речі, у віці 34 роки помер відомий американський актор, зірка серіалу "Пуститися берега" ЕрДжей Мітт. Попередня причина смерті – самогубство.