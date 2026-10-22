Будинок у США та квартира в Москві: вдова й син Кашпіровського воюють за спадщину

Нещодавно пішов із життя радянський психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Тіло "цілителя" привезли із Росії та поховали у Вінниці. Знаменитість залишив велику спадщину, і тепер за житло одразу у кількох країнах, а також великі суми на рахунках борються його рідні.

Війна розгорілася між 51-річним позашлюбним сином Кашпіровського – Сергієм – та 54-річною вдовою Гулізар Чалбашовою. Про це повідомляють російські медіа.

Рідні Кашпіровського воюють за спадщину

За даними інсайдера, найбільше суперечок викликає маєток "цілителя" у Каліфорнії. Його вартість становить 340 тисяч доларів.

Син Кашпіровського запевняє, що спочатку купував будинок разом із батьком, але оформив його на нього, бо сам тоді розлучався з дружиною.

Згодом психотерапевт мав переоформити документи на сина. Однак Кашпіровський вирішив по-своєму і залишив спадкоємця ні з чим.

"При цьому майно, що вже перебуває у власності сина Кашпіровського, зовсім не свідчить про його стисне становище: через кілька місяців після покупки першого будинку поруч з'явився другий об'єкт приблизно за 300 тисяч доларів, теж пов'язаний із Сергієм. А в 2016 році він продав будинок, що належав йому, в Ла-Кінті за 450 тисяч доларів", — заявило джерело.

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Крім цього, Кашпіровський залишив двокімнатну квартиру в московському Мітіно, якою вже розпоряджається його дружина Гулізар. Житло оцінюється у суму до 366 000 доларів. До того ж, за словами родичів, Анатолій також мав кілька квартир в Україні.

Позашлюбний син стверджує, що майно батько залишав йому, але нібито під тиском Гулізар переписав усе на неї. До цієї справи, на думку Сергія, причетні й "надприродні сили". Тому чоловік планує продовжувати боротьбу за спадок і добиватися справедливості.

До речі, молодшій дитині Кашпіровського наразі трохи більше року. Дівчинка на ім'я Елліна народилася у його третьому шлюбі із Гулізар.

Анатолій Кашпіровський і його дружина Гулізар Фото: російські ЗМІ

Смерть Кашпіровського

Серце Анатолія зупинилось 3 жовтня. Він помер у лікарні в Москві. 8 жовтня відбулась церемонія прощання із Кашпіровським у Росії.

Цікаво, що "цілитель" хотів, щоб його кремували. Однак згодом племінник Кашпіровського заявив, що труну з тілом перевезуть до України.

У результаті психотерапевта поховали 13 жовтня. Тепер могила Кашпіровського знаходитиметься на Центральному кладовищі у Вінниці поруч із його батьками та донькою.

Анатолій Кашпіровський Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

13 жовтня у Вінниці таємно поховали радянського психотерапевта Анатолія Кашпіровського. Його тіло привезли з Росії. У мережі показали фото могили.

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним відео із Кашпіровським.

Крім того, Анатолій Кашпіровський та Дмитро Гордон знайомі багато років. Саме Дмитро був поряд із Анатолієм у період його становлення та слави.