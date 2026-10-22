Похудел и поседел: Иво Бобул удивил изменениями до неузнаваемости (фото)

73-летний украинский певец Иво Бобул удивил поклонников внезапным похудением. К тому же артист появился на публике с седой щетиной на лице.

Иво Бобул снял видео для поклонников накануне концерта в Виннице. Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram.

Как сейчас выглядит Иво Бобул

На опубликованных снимках видно, что 73-летний певец ещё больше похудел, а также у него на лице появилась седая небритая щетина. Таким образом, Бобул изменился до неузнаваемости.

Иво Бобул сильно похудел Фото: Скрин видео Иво Бобул сильно похудел Фото: Скрин видео

Как похудел Иво Бобул

Недавно артист раскрыл секрет своего заметного похудения, которое интриговало его поклонников. Так, певец признался, что сбросил более 15 килограммов, чтобы чувствовать себя более легко на сцене и в повседневной жизни.

Как рассказывал Бобул, он прошел путь к новой форме под пристальным наблюдением специалистов и благодаря надежной поддержке близких. По словам певца, достичь впечатляющего результата ему помогли регулярные рекомендации врачей и поддержка семьи.

Видео дня

Иво Бобул: тогда и сейчас Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иво Бобул в очередной раз поразил всех своим резким похудением. Накануне музыкант выступил на фестивале "Украинская песня" во Львове.

Кстати, певец совершил редкий выход в свет с семьёй. На концерте "Музыкальной платформы" народный артист появился с женой Натальей и сыном Даниилом.

Кроме того, Ольга Сумская была замечена в объятиях Иво Бобула и в одной компании с Ротару. Вероятно, актриса посетила благотворительный концерт вместе со своим мужем, где и встретилась с коллегами по сцене.