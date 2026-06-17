Новые кадры похудевшего Иво Бобула на концерте поражают (видео)
Украинский певец Иво Бобул поражает своим резким похудением. Накануне музыкант выступил на фестивале "Украинская песня" во Львове.
Сегодня народный артист отмечает свой 73-й день рождения, и в связи с этим Фокус рассказал о его личной жизни. Между тем в сети активно обсуждают "новую" внешность именинника.
Иво Бобул сильно похудел
Накануне Иво Васильевич выступил во Львове. Бобул исполнил свои знаменитые хиты ("А липы цветут", "Разговор с тобой", "Серпанковые глаза") и удивил всех своим резким похудением.
Украинцы уже шутят, что Наталья Могилевская якобы "подсадила" его на свою знаменитую настойку из листьев каланхоэ.
Иво Бобул о своём похудении
Ранее народный артист говорил, что не хочет публично называть причину похудения.
"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Выложил фотографию, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что я так похудел. Но там столько грязи. Люди, вы с ума сошли, что ли, или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Не надо это говорить. Я не купюра, чтобы нравиться", — заявил Бобул.
Певец посоветовал людям пройти мимо, если он кому-то не нравится. Иво Васильевич также призвал людей меньше обращать внимание на внешность и больше — на творчество.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Иво Бобул прокомментировал громкое заявление своей бывшей супруги Лилии Сандулесы об аборте.
- Народный артист Украины впервые прокомментировал свое резкое похудение.
Кроме того, новые снимки именинника вызвали бурные обсуждения в сети.