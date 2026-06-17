Нові кадри схудлого Іво Бобула на концерті вражають (відео)

Український співак Іво Бобул вражає своїм кардинальним схудненням. Музикант напередодні виступив на фестивалі "Українська пісня" у Львові.

Народний артист сьогодні святкує 73-й день народження, з нагоди чого Фокус розповідав про його особисте життя. Тим часом у мережі активно обговорюють "нову" зовнішність іменинника.

Іво Бобул сильно схуд

Напередодні Іво Васильович виступив у Львові. Бобул виконав свої знамениті хіти ("А липи цвітуть", "Розмова з тобою", "Серпанкові очі") та здивував кардинальним схудненням.

Українці вже жартують, що Наталія Могилевська нібито "підсадила" його на свою знамениту настоянку з листя каланхое.

Іво Бобул про своє схуднення

Раніше народний артист казав, що не хоче публічно називати причину схуднення.

"Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Виставив фотографію, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали, чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Не треба це казати. Я не купюра, щоб подобатися", — заявив Бобул.

Відео дня

Співак порадив людям пройти повз, якщо він комусь не подобається. Іво Васильович також закликав людей менше звертати увагу на зовнішність і більше — на творчість.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Іво Бобул прокоментував гучну заяву колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту.

Народний артист України вперше прокоментував своє кардинальне схуднення.

Крім того, нові кадри імениника викликали палкі обговорення в мережі.