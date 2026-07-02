Жену и сына Иво Бобула "словила" камера: что известно о семье певца (фото)

Украинский певец Иво Бобул редко появляется на публике вместе с семьёй. На концерте "Музыкальной платформы" народный артист появился с женой Натальей и сыном Даниилом.

В новом выпуске программы "Наедине с Гламуром" в кадр попали родственники музыканта, а сам Иво Васильевич рассказал, почему взял их с собой.

Как выглядят сын и жена Бобула

"Пришёл, чтобы сын увидел, чем я занимаюсь. Он учится и работает. Жена бывает здесь очень редко. Взял их с собой, потому что им тоже будет интересно", — сказал артист.

По словам Иво Васильевича, его сын Даниил получает образование в области международных отношений и учится на четвёртом курсе университета.

Жена и сын Иво Бобула Фото: ТСН

Дети Иво Бобула

В первом браке у артиста родился сын Руслан, который сейчас живет в США.

Во втором браке у неё родилась дочь Людмила. Она ведёт совсем не звёздную жизнь в Черновцах, у неё есть муж и две дочери. Женщина получила профессию психолога и владеет небольшим бизнесом. А отец подарил ей квартиру.

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Нынешняя жена артиста — Наталья Бобул — младше своего возлюбленного на 12 лет. У них родился сын Даниил. Интересно, что крестным отцом мальчика стал второй президент Украины Леонид Кучма.

Иво Бобул с дочерью Фото: Соцсети

У Иво Бобула также есть трое внуков.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Иво Бобул прокомментировал громкое заявление своей бывшей жены Лилии Сандулесы об аборте.

Певец отреагировал на свое резкое похудение.

Кроме того, новые снимки народного артиста вызвали бурные обсуждения в сети.