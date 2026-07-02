Дружину та сина Іво Бобула "зловила" камера: що відомо про родину співака (фото)
Український співак Іво Бобул здійснив рідкісний вихід у світ з родиною. На концерті "Музичної платформи" народний артист зʼявився з дружиною Наталією та сином Данилом.
У свіжому випуску "Наодинці з Гламуром" рідні музиканта потрапили в кадр, а сам Іво Васильович зізнався, чому взяв їх із собою.
Як виглядають син та дружина Бобула
"Прийшов, аби син побачив, чим я займаюся. Він вчиться й працює. Дружина дуже рідко буває. Взяв їх, бо їм теж цікаво буде", — сказав артист.
За словами Іво Васильовича, його син Данило здобуває освіту у галузі міжнародних відносин та навчається на четвертому курсі університету.
Діти Іво Бобула
У першому шлюбі артиста народився син Руслан, який наразі живе в США.
У другому шлюбі зʼявилася на світ донька Людмила. Вона живе зовсім не зірковим життям у Чернівцях, має чоловіка та двох доньок. Жінка здобула професію психологині та має невеличкий бізнес. А батько подарував їй квартиру.
Нинішня дружина артиста — Наталя Бобул — молодша за коханого на 12 років. У них народився син Данило. Цікаво, що хрещеним батьком юнака став другий президент України Леонід Кучма.
В Іво Бобула також є три онуки.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Іво Бобул прокоментував гучну заяву колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту.
- Співак відреагував на своє кардинальне схуднення.
Крім того, нові кадри народного артиста викликали палкі обговорення в мережі.