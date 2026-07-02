Дружину та сина Іво Бобула "зловила" камера: що відомо про родину співака (фото)

Український співак Іво Бобул здійснив рідкісний вихід у світ з родиною. На концерті "Музичної платформи" народний артист зʼявився з дружиною Наталією та сином Данилом.

У свіжому випуску "Наодинці з Гламуром" рідні музиканта потрапили в кадр, а сам Іво Васильович зізнався, чому взяв їх із собою.

Як виглядають син та дружина Бобула

"Прийшов, аби син побачив, чим я займаюся. Він вчиться й працює. Дружина дуже рідко буває. Взяв їх, бо їм теж цікаво буде", — сказав артист.

За словами Іво Васильовича, його син Данило здобуває освіту у галузі міжнародних відносин та навчається на четвертому курсі університету.

Дружина та син Іво Бобула Фото: ТСН

Діти Іво Бобула

У першому шлюбі артиста народився син Руслан, який наразі живе в США.

У другому шлюбі зʼявилася на світ донька Людмила. Вона живе зовсім не зірковим життям у Чернівцях, має чоловіка та двох доньок. Жінка здобула професію психологині та має невеличкий бізнес. А батько подарував їй квартиру.

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Нинішня дружина артиста — Наталя Бобул — молодша за коханого на 12 років. У них народився син Данило. Цікаво, що хрещеним батьком юнака став другий президент України Леонід Кучма.

Іво Бобул з донькою Фото: Соцмережi

В Іво Бобула також є три онуки.

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Співак відреагував на своє кардинальне схуднення.

Крім того, нові кадри народного артиста викликали палкі обговорення в мережі.