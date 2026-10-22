Схуд та посивів: Іво Бобул здивував змінами до невпізнаваності (фото)

73-річний український співак Іво Бобул здивував шанувальників раптовим схудненням. До того ж артист показався на публіці із сивою щетиною на обличчі.

Іво Бобул записав відео для прихильників напередодні концерту у Вінниці. Відповідні кадри оприлюднили в Instagram.

Як зараз виглядає Іво Бобул

На опублікованих знімках можна побачити, що 73-річний співак ще більше схуд, а також має сиву непоголену щетину на обличчі. Таким чином, Бобул змінився до невпізнаваності.

Іво Бобул дуже схуд Фото: Скрін відео Іво Бобул дуже схуд Фото: Скрін відео

Як схуд Іво Бобул

Нещодавно артист розкрив секрет свого помітного схуднення, яке інтригувало його шанувальників. Так, співак зізнався, що скинув понад 15 кілограмів заради легкості на сцені та в повсякденному житті.

Як розповідав Бобул, шлях до нової форми він долав під пильним наглядом фахівців та завдяки міцному тилу. За словами співака, досягти вражаючого результату йому допомогли регулярні поради лікарів та підтримка родини.

Видео дня

Іво Бобул раніше і зараз Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іво Бобул вкотре вразив своїм кардинальним схудненням. Музикант напередодні виступив на фестивалі "Українська пісня" у Львові.

До речі, співак здійснив рідкісний вихід у світ з родиною. На концерті "Музичної платформи" народний артист зʼявився з дружиною Наталією та сином Данилом.

Крім того, Ольга Сумська показалася в обіймах Іво Бобула та в одній компанії з Ротару. Імовірно, акторка відвідала благодійний концерт разом зі своїм чоловіком, де й перетнулася з колегами по сцені.