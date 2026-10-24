"Они нам немного завидуют": беженка объяснила, почему итальянки не любят украинок (фото)

Оксана Ващенко, которая после начала полномасштабного вторжения живет и работает в Италии, рассказала о возможных причинах напряженных отношений между украинками и итальянками. Мол, здесь не обходится без банальной человеческой зависти.

Украинка отмечает, что в Италии к украинцам, как правило, относятся хорошо и с пониманием, однако бывают разные случаи. В частности, "красной чертой" часто становятся личная жизнь и карьерные амбиции переселенцев из Украины. Местные жители не терпят конкуренции, отмечает Оксана. Как она это объясняет, – узнайте в публикации Фокуса.

"Я бы не сказала, что нас здесь не любят. Им все равно. К нам нет никакого дела, пока мы не вступаем на их территорию. Если ты не вступаешь на территорию итальянки, не трогаешь ее мужа, не просишь повышения зарплаты, то ты хорошая. Начала просить повышения зарплаты – уже плохая", – рассказывает женщина в своих соцсетях (@ksenia_vashchenko).

Оксана Ващенко поделилась своим опытом Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

Итальянки, по ее словам, часто бывают эгоистками.

"Они такие, какие есть. Их с детства воспитывают эгоистками. Они очень влюбчивы, а также немного ленивы", – добавляет Оксана.

Она вспомнила одну неприятную историю с местной жительницей, которая во время парковки автомобиля назвала ее "румынской прост*туткой", так как не могла понять, к какой стране относится номерной знак с желто-голубым флагом.

Оксана замечает зависть со стороны итальянок Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

По словам Ващенко, итальянки часто бывают очень эмоциональными, нервными, быстро "вспыхивают" и могут кричать, "будто их не дорезали".

"То, что они нам немного завидуют. Да, возможно. Но завидуют те, кому чего-то не хватает… Может, ты красивее… Приезжаешь в их страну и чего-то добиваешься. Это тоже их не очень устраивает. Будет тебе рассказывать, что у нее нет работы, потому что ты приехала и отняла ее. Когда приезжали те украинки, которые мыли дедов и полы, были наймными работницами, то такие им нравятся", – отмечает она.

В комментариях украинцы начали делиться своими историями.

Обсуждение жизни беженцев в Италии Фото: TikTok Обсуждение жизни беженцев в Италии Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее Оксана Ващенко в интервью Фокусу рассказывала, что приехала в Италию из Киева сразу после начала большой войны – 6 марта 2022 года. Она, как мать-одиночка, боялась за своих троих детей. Женщина более 20 лет занималась организацией мероприятий и имела все необходимое для комфортной и счастливой жизни.

Креативная фотограф и мать троих детей Алена Медведская, уехав с семьей в Швейцарию после начала полномасштабного вторжения, в конце концов решила вернуться домой. По ее словам, жизнь за границей имеет свои минусы – на самом деле их немало.

Тем временем участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких условиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций перед камерой и откровенно рассказала о пережитом.