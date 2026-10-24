"Вони нам трохи заздрять": біженка пояснила, чому італійки не люблять українок (фото)

Оксана Ващенко, яка після початку повномасштабного вторгнення живе та працює в Італії, розповіла про ймовірні причини напружених стосунків між українками та італійками. Мовляв, є місце банальній людській заздрості.

Українка наголошує, що в Італії до українців, як правило, ставляться добре і з розумінням, однак бувають різні випадки. Зокрема, червоною лінією часто стають особисте життя та кар’єрні амбіції переселенок з України. Місцеві не терплять конкуренції, зазначає Оксана. Як вона це пояснює, – дізнавайтеся у публікації Фокусу.

"Я б не сказала, що нас тут не люблять. Їм однаково. До нас немає ніякого діла, поки ми не заходимо на їхню територію. Якщо ти не заходиш на територію італійки, не чіпаєш її чоловіка, не просиш вищу зарплату, то ти хороша. Почав просити більшу зарплату – вже погана", – розповідає жінка в своїх соцмережах (@ksenia_vashchenko).

Оксана Ващенко поділилася своїм досвідом Фото: Особистий архів Оксани Ващенко

Італійки, за її словами, часто егоїстки.

"Вони самі по собі. Їх із дитинства вирощують егоїстками. Вони дуже сильно залюблені, а також трохи ледачі", – додає Оксана.

Вона пригадала одну неприємну історію з місцевою жителькою, коли під час паркування автомобіля та назвала її "румунською пов*єю", бо не могла зрозуміти, якій країні належить номерний знак з жовто-блакитним прапором.

Оксана помічає заздрість з боку італійок Фото: Особистий архів Оксани Ващенко

За словами Ващенко, італійки часто дуже емоційні, нервові, швидко "спалахують" і можуть кричати, "наче недорізані".

"Те, що вони нам трохи заздрять. Так, можливо. Але заздрять ті, кому чогось не вистачає… Може, ти гарніша… Приїжджаєш в їхню країну і чогось добиваєшся. Це теж їх не дуже влаштовує. Буде тобі розказувати, що у неї немає роботи, бо ти приїхала і забрала. Коли приїжджали оті українки, які мили дідів і підлоги, були наймичками, то такі їм подобаються", – зазначає вона.

У коментарях українці почали ділитися своїми історіями.

Обговорення життя біженців в Італії Фото: TikTok Обговорення життя біженців в Італії Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше Оксана Ващенко в інтерв’ю Фокусу розповідала, що приїхала в Італію із Києва відразу після початку великої війни – 6 березня 2022 року. Вона, як мати-одиначка, боялася за своїх трьох дітей. Жінка понад 20 років займалася організацією заходів й мала все необхідне для комфортного та щасливого життя.

Креативна фотографка та матір трьох дітей Альона Медведська, виїхавши з родиною у Швейцарію після початку повномасштабного вторгнення, врешті-решт вирішила повернутися додому. За її словами, життя за кордоном має свої мінуси – насправді їх немало.

Тим часом учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.