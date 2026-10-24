Скандал вокруг могилы Ирины Фарион и Степана Гиги: почему кладбище – не место для шоу

Фокус, единственное из украинских СМИ, пообщалось с Анастасией Арбузовой по поводу этой истории, чтобы выяснить ее позицию.

В телефонном разговоре блогерша, общаясь на русском языке, дала понять, что никогда не интересовалась и не интересуется ходом дела об убийстве Ирины Фарион. Мол, она родом из Днепра, а там больше беспокоятся из-за обстрелов: "Это для вас событие – во Львове, где ничего не происходит".

Анастасия удивилась, почему на могиле Фарион до сих пор нет памятника, и спросила у подписчиков, сколько времени уходит на изготовление авторского монумента. Неожиданно в эту дискуссию вмешалась дочь Ирины Фарион – София Особа. Она назвала блогершу "бесцеремонной", а дальше уже пошло-поехало…

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София Особа высказалась об Арбузовой Фото: Instagram

На самом деле, на этом разборки не закончились. Пользователям TikTok также не понравилось поведение Арбузовой у могилы певца Степана Гиги. Судя по опубликованному видео, блогерша была в хорошем настроении и смеялась, рассказывая о том, как искала это место захоронения.

В комментариях ей хорошенько дали по шее.

"Вам так весело", – написала одна зрительница.

Другая добавила: "Я еще такого не видела – смеяться над таким".

"Я в шоке. Еще не видела, чтобы так смеялись у могилы", – отметила следующая пользовательница.

Обсуждение поведения блогерши у могилы Степана Гиги Фото: TikTok Обсуждение поведения блогерши у могилы Степана Гиги Фото: TikTok

Итак, главный вопрос: что же не так с этой историей?

К сожалению, сегодня наше общество живет в условиях, когда смерть и жизнерадостность настолько тесно переплелись, что порой люди теряют тонкую грань адекватности. И меру… Например, так было с девочками-подростками, которые снимали TikTok под российскую музыку у стелы павших воинов. Если там еще можно списать это на юный возраст и недостаток образования, то со взрослыми людьми немного сложнее.

И тупость — это страшнее, чем равнодушие

Пожалуй, наше право на смех и веселье заканчивается там, где начинается право другого человека в тишине пережить свое горе. А тупость – это страшнее, чем равнодушие.

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