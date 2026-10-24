Скандал з могилою Ірини Фаріон та Степана Гіги: чому кладовище – не місце для шоу

Фокус, єдиний серед українських ЗМІ, поспілкувався із Анастасією Арбузовою щодо цієї історії, аби прояснити її позицію.

У телефонній розмові блогерка, спілкуючись російською, дала зрозуміти, що ніколи не цікавилася і не цікавиться перебігом справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Мовляв, вона родом з Дніпра, а там більше турбуються через обстріли: "Це для вас подія – у Львові, де нічого не відбувається".

Анастасію здивувало, чому на могилі Фаріон досі немає памʼятника, тож вона запитала підписників, скільки часу йде на виготовлення авторського монумента. Несподівано у цю дискусію втрутилася дочка Ірини Фаріон – Софія Особа. Вона назвала блогерку "безцеремонною", а далі уже понеслося…

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Софія Особа висловилася про Арбузову Фото: Instagram

Властиво, що на цьому розбірки не закінчилися. Людям у TikTok також не сподобалася поведінка Арбузової біля могили співака Степана Гіги. Судячи з опублікованого відео, блогерка була в гарному настрої і сміялася, розповідаючи про те, як шукала це поховання.

У коментарях їй добряче дали на горіхи.

"Вам так весело", – написала одна глядачка.

Інша додала: "Я ще такого не бачила – сміятися з такого".

"Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили", – зазначила наступна користувачка.

Обговорення поведінки блогерки на могилі Степана Гіги Фото: TikTok Обговорення поведінки блогерки на могилі Степана Гіги Фото: TikTok

Отже, головне питання: що ж не так з цією історією?

На жаль, сьогодні наше суспільство живе у конфігурації, де смерть і життєрадісність настільки тісно переплелися, що подекуди люди втрачають тонку межу адекватності. І міру… Наприклад, так було з дівчатами-підлітками, які знімали TikTok під російську музику біля стели полеглих воїнів. Якщо там ще можна зробити знижку на юний вік та брак освіти, то з дорослими людьми трохи важче.

І тупість – це страшніше, ніж байдужість

Мабуть, наше право на сміх та веселощі закінчується там, де починається право іншої людини в тиші пережити своє горе. І тупість – це страшніше, ніж байдужість.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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