Скандал з могилою Ірини Фаріон та Степана Гіги: чому кладовище – не місце для шоу
Цього тижня у медіа активно обговорювали конфлікт між відомою блогеркою та учасницею шоу "Супермама" Анастасією Арбузовою та дочкою покійної Ірини Фаріон. Інфлюенсерка прогулялася Личаківським кладовищем у Львові, щоб зробити контент для своїх соціальних мереж (у неї в TikTok понад 1,6 млн підписників), однак цей візит закінчився скандалом.
Фокус, єдиний серед українських ЗМІ, поспілкувався із Анастасією Арбузовою щодо цієї історії, аби прояснити її позицію.
У телефонній розмові блогерка, спілкуючись російською, дала зрозуміти, що ніколи не цікавилася і не цікавиться перебігом справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Мовляв, вона родом з Дніпра, а там більше турбуються через обстріли: "Це для вас подія – у Львові, де нічого не відбувається".
Анастасію здивувало, чому на могилі Фаріон досі немає памʼятника, тож вона запитала підписників, скільки часу йде на виготовлення авторського монумента. Несподівано у цю дискусію втрутилася дочка Ірини Фаріон – Софія Особа. Вона назвала блогерку "безцеремонною", а далі уже понеслося…
Властиво, що на цьому розбірки не закінчилися. Людям у TikTok також не сподобалася поведінка Арбузової біля могили співака Степана Гіги. Судячи з опублікованого відео, блогерка була в гарному настрої і сміялася, розповідаючи про те, як шукала це поховання.
У коментарях їй добряче дали на горіхи.
- "Вам так весело", – написала одна глядачка.
- Інша додала: "Я ще такого не бачила – сміятися з такого".
- "Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили", – зазначила наступна користувачка.
Отже, головне питання: що ж не так з цією історією?
На жаль, сьогодні наше суспільство живе у конфігурації, де смерть і життєрадісність настільки тісно переплелися, що подекуди люди втрачають тонку межу адекватності. І міру… Наприклад, так було з дівчатами-підлітками, які знімали TikTok під російську музику біля стели полеглих воїнів. Якщо там ще можна зробити знижку на юний вік та брак освіти, то з дорослими людьми трохи важче.
І тупість – це страшніше, ніж байдужість
Мабуть, наше право на сміх та веселощі закінчується там, де починається право іншої людини в тиші пережити своє горе. І тупість – це страшніше, ніж байдужість.
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