Девушка променяла карьеру на жизнь в селе без цивилизации: как она выживает (фото)

Девушка по имени Мадлен Джей планировала сделать блестящую карьеру юриста. Однако всё изменилось, когда во время путешествия в Непал она встретила мужчину по имени Рама и влюбилась.

Теперь Мадлен променяла свою многообещающую юридическую карьеру на скромную жизнь в непальской деревне. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, она ещё никогда не была так счастлива, как в непальской деревне. Она живёт вместе с мужем недалеко от джунглей, где бродят тигры и леопарды, а её ежемесячные расходы составляют в среднем всего 300 фунтов стерлингов (около 400 долларов).

Как девушка выживает в деревне

Низкая стоимость жизни в Непале позволила Мадлен и её возлюбленному накопить достаточно средств, чтобы приобрести недвижимость в Великобритании стоимостью 170 000 фунтов стерлингов.

"Я просто обожаю свою жизнь в Непале. Я стала гораздо меньше нервничать. Духовность здесь неотъемлемая часть повседневной жизни, и, думаю, это изменило меня так, как я даже не ожидала. Я почти сразу поняла, что мы будем вместе навсегда. Уже через две недели после знакомства я сделала татуировку с именем Рама", — рассказала девушка.

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25-летние Мадлен и Рам в будущем планируют приобрести жилье и в Непале. Сейчас пара тратит на жизнь в деревне всего около 400 долларов в месяц. Деньги уходят на мясо, топливо для их мотоциклов, шоколад, кофе и иногда на посещение заведений.

Мадлен рассказала, что товары повседневного спроса в Непале значительно дешевле, чем в Великобритании. Например, молоко стоит всего 0,33 доллара, килограмм курицы — 3,34 доллара, а ужин в ресторане обойдется примерно в 2,03–2,71 доллара на человека.

Сейчас девушка живет в двух странах: в Великобритании и в небольшой деревне в 25 минутах езды от Покхары. Там она вместе с мужем живет без горячей воды, холодильника и стиральной машины, а еду готовит на открытом огне.

"Я не считаю, что, выбрав такую жизнь вместе с мужем, я пожертвовала своей карьерой. Наоборот, я выбрала жизнь, которая делает меня счастливой. Если бы мне пришлось снова делать этот выбор — зная всё то, что я знаю сегодня, — я бы снова поступила так же, лишь бы иметь то счастье, которое у меня есть сейчас", — отметила Мадлен.

Мадлен и Рам живут в деревне Фото: Instagram Мадлен и Рам живут в деревне Фото: Instagram

Чем занимается пара в деревне

Девушка призналась, что в их деревне тигры убили много собак, коз и кур. Поэтому пара выпускает своих животных только днём, чтобы они не попали в лапы хищников.

"В деревне даже есть леопард… Мы с Рамом проводим дни, плавая, рыбача, пья чай, катаясь на мотоцикле, отправляясь в горы или встречаясь с друзьями. У нас нет горячей воды, стиральной машины или холодильника, а туалет — традиционный азиатский, напольного типа. Зато есть костёр, на котором мы готовим еду, и свежая вода из Гималаев. Конечно, это кардинально отличается от жизни в Великобритании", — сказала Мадлен.

У пары есть хозяйство Фото: Instagram Как Мадлен выживает в деревне Фото: Instagram

Пока что девушка занимается собственным бизнесом: работает личной помощницей, обеспечивая круглосуточный уход с проживанием у клиента. А благодаря скромным расходам в Непале ей даже удалось накопить достаточно средств, чтобы приобрести своё первое жильё в Йоркшире (Англия).

Мадлен и Рам Фото: Instagram Мадлен и Рам Фото: Instagram

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