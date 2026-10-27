Дівчина проміняла кар'єру на життя в селі без цивілізації: як вона виживає (фото)

Дівчина на ім’я Мадлен Джей планувала побудувати блискучу юридичну кар’єру. Однак все змінилося, коли під час подорожі до Непалу вона зустріла чоловіка Рама й закохалася.

Тепер Мадлен проміняла свою перспективну юридичну кар’єру на просте життя в непальському селі. Про це повідомляє The Sun.

За словами дівчини, вона ще ніколи не була такою щасливою, як у непальському селі. Вона живе разом із чоловіком неподалік від джунглів, де бродять тигри й леопарди, а її щомісячні витрати становлять у середньому лише 300 фунтів стерлінгів (близько 400 доларів).

Як дівчина виживає у селі

Дешеве життя в Непалі дозволило Мадлен та її коханому заощадити достатньо коштів, щоб придбати нерухомість у Великій Британії вартістю 170 000 фунтів стерлінгів.

"Я просто обожнюю своє життя в Непалі. Я стала набагато менше нервувати. Духовність тут вплетена в повсякденне життя, і, гадаю, це змінило мене так, як я навіть не очікувала. Я майже відразу зрозуміла, що ми будемо разом назавжди. Вже через два тижні після знайомства я зробила татуювання з ім’ям Рама", — розповіла дівчина.

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25-річні Мадлен і Рам у майбутньому планують придбати житло і в Непалі. Наразі пара витрачає на життя у селі лише близько 400 доларів на місяць. Кошти йдуть на м’ясо, пальне для їхніх мотоциклів, шоколад, каву та іноді походи у заклади.

Мадлен розповіла, що повсякденні товари в Непалі значно дешевші, ніж у Великій Британії. Наприклад, молоко коштує всього 0,33 долара, кілограм курятини — 3,34 долари, а вечеря в закладі обійдеться приблизно в 2,03 – 2,71 долара на людину.

Зараз дівчина живе на дві країни: Велику Британію та невелике село за 25 хвилин їзди від Покхари. Там вона разом із чоловіком мешкає в умовах без гарячої води, холодильника, пральної машини, а їжу готує на відкритому вогні.

"Я не вважаю, що, обравши таке життя разом із чоловіком, я принесла в жертву свою кар’єру. Навпаки, я обрала життя, яке робить мене щасливою. Якби мені довелося знову робити цей вибір — знаючи все те, що я знаю сьогодні, — я б знову вчинила так само, аби лише мати те щастя, яке маю зараз", — зазначила Мадлен.

Мадлен і Рам живуть у селі Фото: Instagram Мадлен і Рам живуть у селі Фото: Instagram

Чим пара займається у селі

Дівчина зізналась, що в їхньому селі багато собак, кіз і курей вбили тигри. Тому пара випускає своє господарство лише вдень, аби воно не потрапили до лап хижаків.

"У селі навіть є леопард… Ми з Рамом проводимо дні, плаваючи, рибалячи, п’ючи чай, катаючись на мотоциклі, вирушаючи в гори або зустрічаючись із друзями. У нас немає гарячої води, пральної машини чи холодильника, а туалет — традиційний азійський, підлогового типу. Зате є вогнище, на якому ми готуємо їжу, і свіжа вода з Гімалаїв. Звісно, ​​це кардинально відрізняється від життя у Великій Британії", — сказала Мадлен.

Пара має господарство Фото: Instagram Як Мадлен виживає у селі Фото: Instagram

Поки що дівчина займається власним бізнесом: працює особистою помічницею, забезпечуючи цілодобовий догляд із проживанням у клієнта. А завдяки скромним витратам у Непалі їй навіть вдалося заощадити достатньо коштів, щоб придбати своє перше житло в Йоркширі (Англія).

Мадлен і Рам Фото: Instagram Мадлен і Рам Фото: Instagram

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