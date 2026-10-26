Редкое появление: муж и сыновья Элтона Джона появились на видео (фото)

Сыновья-подростки Элтона Джона и Дэвида Ферниша, Закари и Элайджа, выглядели уже совсем взрослыми, присоединившись к своим родителям на праздновании 64-летия Дэвида в Венеции.

У Элтона Джона и Дэвида Ферниша в 2010 году родился старший сын Закари, а в 2013-м — младший, Элайджа.

Как выглядят сыновья Элтона Джона

Вся семья выглядела безупречно на торжественном мероприятии, среди гостей которого были Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц и Демиан Херли.

Во время громкого празднования, проходившего в новом заведении — Elton’s Club (принадлежащем 79-летнему артисту), Закари и Элайджа выкатили тележку с огромным шоколадным тортом, украшенным свечами.

Один из парней был одет в белую рубашку и чёрные классические брюки, а другой выглядел элегантно в чёрном костюме с белой рубашкой.

Сыновья Элтона Джона Фото: Instagram

15-летний Закари и 13-летний Элайджа стояли рядом с Дэвидом, пока гости пели песню "Happy Birthday", а именинник задувал свечи на торте.

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Сыновья и муж Элтона Джона Фото: Instagram

Позже тем же вечером Элтон выступил для своего мужа в этом заведении, расположенном недалеко от их венецианского дома.

Путь Элтона Джона к отцовству

Элтон и Дэвид начали встречаться в 1993 году после знакомства на ужине, а в 2005-м заключили гражданский брак. В 2014 году они официально зарегистрировали брак; их сыновья родились благодаря суррогатному материнству.

"Если бы вы сказали мне 10 лет назад, что я буду сидеть в вашем шоу, буду женат на мужчине, которого люблю, и у меня будет двое прекрасных детей, я бы ответил: "Вы что, подсыпали мне в напиток кислоту?"" — сказал Элтон в "Шоу Эллен Дедженерес" в 2016 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

79-летний легендарный британский певец Элтон Джон, его супруг, 64-летний Дэвид Ферниш, и двое сыновей-подростков, рожденных суррогатной матерью, позировали для фотопортрета.

Элтон рассказывал о том, что практически лишился зрения, и выражал тревогу по поводу того, что не сможет дожить до свадьбы своих детей.

Недавнее появление артиста вызвало беспокойство и ряд вопросов у поклонников.