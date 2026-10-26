Рідкісна поява: чоловік та сини Елтона Джона показалися на відео (фото)

Сини-підлітки Елтона Джона та Девіда Ферніша, Закарі та Елайджа, виглядали вже зовсім дорослими, приєднавшись до своїх батьків на святкуванні 64-річчя Девіда у Венеції.

У Елтона Джона та Девіда Ферніша у 2010 році народився старший син Закарі, а у 2013-му — молодший, Елайджа.

Як виглядають сини Елтона Джона

Уся сім’я мала бездоганний святковий вигляд на урочистому заході, серед гостей якого були Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц і Деміан Герлі.

Під час гучного святкування, що проходило в новому закладі — Elton’s Club (який належить 79-річному артисту), Закарі та Елайджа викотили візок із величезним шоколадним тортом, прикрашеним свічками.

Один з хлопців був одягнений у білу сорочку та чорні класичні штани, а інший мав елегантний вигляд у чорному костюмі з білою сорочкою.

Сини Елтона Джона Фото: Instagram

15-річний Закарі та 13-річний Елайджа стояли поруч із Девідом, поки гості співали пісню Happy Birthday, а іменинник задував свічки на торті.

Видео дня

Сини та чоловік Елтона Джона Фото: Instagram

Пізніше того вечора Елтон виступив для свого чоловіка в цьому закладі, розташованому неподалік від їхнього венеційського будинку.

Шлях Елтона Джона до батьківства

Елтон і Девід почали зустрічатися у 1993 році після знайомства на вечері, а у 2005-му уклали цивільний союз. У 2014 році вони офіційно зареєстрували шлюб; їхні сини народилися завдяки сурогатному материнству.

"Якби ви сказали мені 10 років тому, що я сидітиму у вашому шоу, одружений із чоловіком, якого кохаю, і матиму двох прекрасних дітей, я б відповів: "Ви що, підсипали мені в напій кислоту?"" — казав Елтон у "Шоу Еллен Дедженерес" у 2016 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

79-річний легендарний британський співак Елтон Джон, його чоловік, 64-річний Девід Ферніш, і двоє синів-підлітків від сурогатної матері попозували для фотопортрету.

Елтон розповідав про те, що практично втратив зір, і висловлював тривогу через те, що не зможе дожити до весілля своїх дітей.

Нещодавня поява артиста викликала занепокоєння та низку питань у шанувальників.