Одиозный блоггер Игорь Синяк: как он связан с Украиной и самые громкие скандалы

Эпатажный блогер Игорь Синяк приобрел большую популярность благодаря участию в российских телешоу и развитию музыкальной карьеры. Хотя сам он родом из Краматорска и неоднократно говорил и даже пел на украинском языке.

После начала полномасштабного вторжения Игорь уехал из России во Францию, где сейчас активно развивает свою карьеру блогера. Подробнее о жизни Синяка — расскажет Фокус.

Интересно, что этот блогер известен громкими скандалами, из-за которых он не раз подвергался критике в соцсетях. Например, недавно племянник рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк перепели песню "Одну калину" Софии Ротару.

Кто такой Игорь Синяк

Блогер родился в Краматорске, но ещё в детстве переехал вместе с родителями в Россию. Широкую известность он приобрел благодаря участию в телешоу в России и музыкальной карьере. Кстати, Игорь до сих пор имеет гражданство и паспорт государства-агрессора.

Видео дня

В 2022 году, после начала полномасштабной войны, Игорь уехал из России и сейчас проживает в Париже. Однако блогер не расторг контракты со звездами РФ и долгое время умалчивал об агрессии оккупантов против Украины.

Как выглядел Игорь Синяк раньше Фото: Instagram Как выглядел Игорь Синяк раньше Фото: Instagram

Эпатажные образы

Синяк известен своими яркими нарядами, в которых он появляется на публике. Он выходит в свет в женских платьях и аксессуарах, с макияжем и длинными волосами. Также Игорь часто делится в сети своими покупками брендовых вещей — украшений и сумок Chanel, Louis Vuitton и других.

Кроме того, Синяк развивает музыкальную карьеру, активно выпускает песни и клипы, а также выступает перед публикой.

Образ Игоря Синяка Фото: Instagram Образ Игоря Синяка Фото: Instagram

Позиция в войне

Синяк долго умалчивал о войне и объяснял это опасениями по поводу российского законодательства. По его словам, он не готов публично поддержать Украину и называть вторжение "войной", поскольку боится уголовного преследования в РФ. Впрочем, лишь спустя время Игорь назвал всё это "п*здецом".

Разрушенный дом в Краматорске

В июле 2026 года Синяк сообщил, что в результате ракетного удара был разрушен его дом в Краматорске, принадлежавший родителям блогера. Мама и папа Игоря не пострадали, поскольку во время атаки находились за пределами Украины.

"Буквально час назад ракета попала в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. Мои родители в порядке, они не в Украине. Пусть будет проклята эта проклятая война", — рассказал Синяк в соцсети.

Тогда мать блогера записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала о потере единственного объекта недвижимости.

"Теперь мы официально остались без крова. Не осталось даже ничего. Даже фотографий. У меня нет слов. Как жаль", — заявила женщина.

Синяк заговорил на украинском языке

Недавно блогер неожиданно процитировал на камеру легендарное приветствие ведущей "Ревизора": "Приветствуем вас, друзья, и вам, враги, привет". После этого он продолжил говорить по-русски.

Скандал с "Одной калиной"

Пользователи сети возмутились недавней выходкой блогера. Так, племянник рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк спели песню "Одна калина", которую исполняла София Ротару.

Они не перевели хит, а исполнили его на украинском языке. Присутствующие в зале подпевали блогерам и аплодировали.

На это быстро отреагировал украинский продюсер Руслан Квинта. Композитор обвинил дуэт в порче песни. По его словам, он не давал никаких разрешений на публичное исполнение.

Впоследствии Сергей Григорьев-Аполлонов ответил Квинти. По мнению блогера, в Германии каверы лицензируются через организацию GEMA, поэтому отдельного разрешения автора не требуется — организаторы выплачивают отчисления, и деньги поступают правообладателю. К тому же он добавил, что хочет, чтобы хорошие песни, такие как "Одна калина", продолжали звучать по всему миру.

Ограбление в Париже

В начале 2026 года квартиру Синяка в Париже ограбили. Двое злоумышленников выломали дверь и ворвались в квартиру. Как рассказывал блогер, всё было спланировано, поскольку нападавшие знали, где именно хранятся ценные вещи.

К тому же Игорь утверждал, что якобы один из бандитов приставил нож к его горлу, пока другой забирал сумки и ювелирные изделия.

"Двое вооружённых темнокожих парней ворвались ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и ворвались в квартиру. Один из них приставил нож к моему горлу, пока второй выносил все из квартиры. Ограбление на 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находятся сумки и ювелирные изделия", – рассказывал Синяк.

Игорь Синяк в Париже Фото: Instagram

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