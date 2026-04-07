Украинский блогер-предатель взял замуж россиянку (фото)

Блогер украинского происхождения Артур Бабич, который недавно получил российский паспорт, официально женился на россиянке Анне Покров.

Об этом уроженец Днепропетровщины сообщил на своей странице в TikTok в начале апреля 2026 года.

Блогер-предатель Бабич женился

Избранницей Бабича стала российская блогерша Анна Покров, на которую подписаны миллионы пользователей сети. Пара вместе уже пять лет.

Они зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге. По словам блогера-предателя, саму свадьбу они будут праздновать уже летом.

Артур Бабич женился на россиянке Фото: Скриншот TikTok

Кто такой Артур Бабич

Блогер родился в Кривом Роге. В 18 лет он начал вести страницы в социальных сетях и стал популярным. Бабич, который после окончания школы учился на специальности "менеджмент" в Кривом Роге, карьеру по специальности так и не начал. В 2018 году он присоединился к одному из TikTok-проектов в России.

Сначала во время большой войны он уехал из РФ в США, и даже исполнял гимн Украины, что вызвало критику со стороны российской аудитории.

Но уже после возвращения в Москву Бабич столкнулся там с обвинениями в поддержке Украины и "дискредитации ВС РФ". В 2023 году по этой причине ему запретили въезд в Россию.

Чтобы реабилитироваться перед российской аудиторией, Бабич сделал заявление о готовности "идти на фронт убивать украинцев". После этого ему разрешили вернуться в РФ.

А в декабре блогер получил российский паспорт.

"Я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин. Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ — это о людях рядом и стране, которую я выбрал и считаю своим домом", — отметил тогда Бабич.

