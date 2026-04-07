Український блогер-зрадник взяв заміж росіянку (фото)

Блогер українського походження Артур Бабіч, який нещодавно отримав російський паспорт, офіційно одружився з росіянкою Анною Покров.

Про це уродженець Дніпропетровщини повідомив на своїй сторінці в TikTok на початку квітня 2026 року.

Обраницею Бабіча стала російська блогерка Анна Покров, на яку підписані мільйони користувачів мережі. Пара разом уже п’ять років.

Вони зареєстрували шлюб у Санкт-Петербурзі. За словами блогера-зрадника, саме весілля вони святкуватимуть вже влітку.

Артур Бабіч одружився з росіянкою

Хто такий Артур Бабіч

Блогер народився у Кривому Розі. У 18 років він почав вести сторінки в соціальних мережах і став популярним. Бабіч, який після закінчення школи навчався на спеціальності "менеджмент" у Кривому Розі, кар'єру за фахом так і не розпочав. У 2018 році він приєднався до одного з TikTok-проєктів у Росії.

Спочатку під час великої війни він виїхав з РФ до США, і навіть виконував гімн України, що викликало критику з боку російської аудиторії.

Але вже після повернення до Москви Бабіч зіткнувся там з обвинуваченнями у підтримці України та "дискредитації ЗС РФ". У 2023 році з цієї причини йому заборонили в'їзд до Росії.

Щоб реабілітуватися перед російською аудиторією, Бабіч зробив заяву про готовність "іти на фронт вбивати українців". Після цього йому дозволили повернутися у РФ.

А в грудні блогер отримав російський паспорт.

"Я отримав російський паспорт. Тепер я офіційно росіянин. Це був непростий шлях, але він багато чому мене навчив. Для мене це не просто документ – це про людей поруч і країну, яку я вибрав і вважаю своїм домом", — зазначив тоді Бабіч.

Навчальний заклад у Кривому Розі, де залишилися документи блогера, відмовлявся видавати атестат для вступу до російського університету. Блогер зазначав, що обрав Росію через найкращу систему освіти. Він додав, що вважає блогерство несерйозною сферою діяльності й прагне здобути "реальну" професію.

