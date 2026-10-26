"Дома больше нет": скандальная Стужук со слезами внезапно заговорила об Украине (видео)

Украинская блогерша София Стужук-Левданская, которая сейчас проживает за границей и продолжает сотрудничать с Россией, впервые за долгое время заговорила о своём доме в Киеве. Со слезами на глазах она призналась, что ей пришлось продать жильё.

Откровенное видео Стужук опубликовала на своей странице в Instagram. По её словам, после начала полномасштабной войны она оставила дом в столице родителям.

Впоследствии за домом присматривали другие люди. В конце концов блогерша продала дом примерно полтора года назад за "минимальные деньги".

Стужук со слезами вспомнила о доме в Украине

Блогерша впервые за долгое время решила рассказать, что случилось с её домом и автопарком в Киеве.

"Как вы знаете, у меня в Киеве был замечательный большой красивый дом, который я очень любила. Когда я осталась одна с тремя детьми, через полгода мне удалось заработать и купить классное жилье в хорошем районе Киева. И я действительно его любила… Это место давало мне очень много энергии", — призналась Стужук.

Видео дня

Так, уезжая из Киева, блогерша оставила этот дом своим родителям. Затем за ним присматривали другие люди. София отметила, что на охрану, уход и содержание дома уходило очень много денег.

София Стужук рассказала о доме в Киеве Фото: Instagram София Стужук рассказала о доме в Киеве Фото: Instagram

По словам Стужук, существовало очень много рисков того, что она лишится дома не только из-за ракетного обстрела. В конце концов девушка решила как можно скорее избавиться от жилья. Ей пришлось продать его примерно полтора года назад за символическую сумму.

"И, наверное, даже более обидно не то, что я потеряла половину денег, а то, что потеряла место, которое я действительно любила. Но я смирилась с этим и решила, что ничего страшного. Когда-нибудь, возможно, жизнь мне это возместит вдвойне, и когда-нибудь, где-нибудь я построю или куплю дом ещё прекраснее. Так что да, дома в Киеве у меня больше нет", — подчеркнула Стужук.

Кроме того, блогерша рассказала о своём автопарке в Украине — у неё было несколько машин. София разыграла Tesla при покупке Jaguar. Впоследствии последнюю машину она перевезла в Латвию, где она и осталась.

Мерседес Стужук решила вернуть маме, а Тойоту, которая у неё была по делам, компания забрала практически сразу после начала полномасштабной войны.

Позиция Стужук в войне

Блогерша, родом из Украины, с самого начала полномасштабного вторжения молчала о войне и продолжала работать с россиянами.

В 2022 году после удара ВСУ по Крымскому мосту Стужук опубликовала скандальный пост, в котором заявила, что вина за удары РФ по мирным городам возлагается на украинцев.

Более того, в 2025 году Бюро экономической безопасности в Киеве заочно уведомило блогершу о подозрении в неуплате налогов. Стужук задолжала государству более 11 миллионов гривен. При этом сама девушка отрицает эти обвинения.

Блогерша София Стужук Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети набирает огласку скандальное заявление матери Софии Стужук — Натальи Беляковой. Ее комментарий о государственном гимне вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Также блогерша сделала скандальное заявление о полномасштабном вторжении. Хотя ранее она начала оставлять комментарии в соцсетях на украинском языке и записывать видео с украинскими песнями.

Кроме того, украинская блогерша Юля Верба резко "раскритиковала" Софию Стужук. Последняя раскритиковала Вербу за то, что та якобы похудела с помощью специальных препаратов.