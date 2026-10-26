"Будинку більше немає": скандальна Стужук зі сльозами раптово заговорила про Україну (відео)

Українська блогерка Софія Стужук-Левданська, яка зараз мешкає за кордоном і продовжує співпрацю з Росією, вперше за довгий час заговорила про свій будинок у Києві. Зі сльозами на очах вона зізналась, що їй довелось продати житло.

Відверте відео Стужук оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, після початку повномасштабної війни будинок у столиці вона залишила на батьків.

Згодом за житлом дивились інші люди. Врешті-решт блогерка продала оселю приблизно півтора роки тому за "мінімальні гроші".

Стужук зі сльозами згадала будинок в Україні

Блогерка вперше за тривалий час вирішила розповісти, що сталося з її будинком та автопарком у Києві.

"Як ви знаєте, у мене в Києві був чудовий великий гарний будинок, який я дуже любила. Коли я залишилась сама з трьома дітьми, через пів року я змогла заробити та купити класне житло у гарному районі Києва. І я справді його любила… Це місце давало мені дуже багато енергії", — зізналась Стужук.

Видео дня

Так, виїжджаючи з Києва, блогерка залишила цей будинок на своїх батьків. Потім за ним дивилися інші люди. Софія зазначила, що дуже багато грошей йшло на те, щоб оселю охороняли, доглядали та підтримували.

Софія Стужук заговорила про дім у Києві Фото: Instagram Софія Стужук заговорила про дім у Києві Фото: Instagram

За словами Стужук, було дуже багато ризиків того, що вона втратить дім не тільки через ракетний обстріл. Зрештою дівчина вирішила якнайшвидше позбавитися житла. Їй довелось продати його приблизно півтора роки тому за мінімальні гроші.

"І образливіше, напевно, навіть не те, що я втратила половину грошей, а що втратила місце, яке я дійсно любила. Але я прийняла це і вирішила, що добре. Колись, можливо, життя мені окупить це подвійно, і колись, десь я побудую або куплю прекрасніший будинок. Так що так, будинку у Києві у мене більше немає", — наголосила Стужук.

Крім цього, блогерка заговорила про власний автопарк в Україні – у неї було кілька машин. Tesla Софія розіграла при купівлі Jaguar. Згодом останнє авто вона перевезла до Латвії, де воно і залишилось.

Mercedes Стужук вирішила повернути мамі, а Toyota, яка була у неї від бізнесу, забрала компанія практично відразу після початку повномасштабної війни.

Позиція Стужук у війні

Блогерка родом з України від початку повномасштабного вторгнення мовчала про війну та продовжувала працювати з росіянами.

У 2022 році після удару ЗСУ по Кримському мосту Стужук оприлюднила скандальний допис, в якому заявила, що провина за удари РФ по мирних містах перекладається на українців.

Ба більше, у 2025 році Бюро економічної безпеки в Києві заочно повідомили блогерці про підозру в несплаті податків. Стужук заборгувала державі понад 11 мільйонів гривень. Водночас сама дівчина заперечує ці звинувачення.

Блогерка Софія Стужук Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі набирає розголосу скандальна заява матері Софії Стужук — Наталії Бєлякової. Її коментар про державний гімн викликав хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

Також блогерка зробила скандальну заяву про повномасштабне вторгнення. Хоча раніше вона почала лишати коментарі в соцмережах українською та записувати відео з українськими піснями.

Крім того, українська блогерка Юля Верба різко "пройшлась" по Софії Стужук. Остання розкритикувала Вербу, начебто та схудла на спеціальних препаратах.