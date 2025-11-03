"Жахливий, психоделічний": мама блогерки Софії Стужук шокувала заявою про гімн України

У мережі набирає розголосу скандальна заява матері відомої блогерки Софії Стужук — Наталії Бєлякової. Її коментар про державний гімн викликав хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

Як повідомив журналіст Беспалов, Бєлякова у своєму відео висловила захоплення авторською піснею про любов до України та порівняла її з офіційним гімном.

"Дівчина написала пісню про любов до України, просто чудово, пісня, яка могла б стати гімном нашої країни, а не отой жахливий, психоделічний, некрофільський, який зараз у нас є", — сказала вона.

Що відомо про маму Стужук

Зазначимо, що у мами Софії Стужук понад 97 тисяч підписників в Instagram. Свої соцмережі вона веде російською мовою, однак нещодавно в неї також вийшло відео частково українською, в якому вона розкритикувала радіодиктант національної єдності. У ньому вона, зокрема, повідомила, що раніше викладала українську мову в Севастополі.

Наталя і Софія Фото: Instagram

