"Ужасный, психоделический": мама блогера Софии Стужук шокировала заявлением о гимне Украины

В сети набирает огласку скандальное заявление матери известной блогера Софии Стужук — Натальи Беляковой. Ее комментарий о государственном гимне вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Как сообщил журналист Беспалов, Белякова в своем видео выразила восхищение авторской песней о любви к Украине и сравнила ее с официальным гимном.

"Девушка написала песню о любви к Украине, просто замечательно, песня, которая могла бы стать гимном нашей страны, а не тот ужасный, психоделический, некрофильский, который сейчас у нас есть", — сказала она.

Что известно о маме Стужук

Отметим, что у мамы Софии Стужук более 97 тысяч подписчиков в Instagram. Свои соцсети она ведет на русском языке, однако недавно у нее также вышло видео частично на украинском, в котором она раскритиковала радиодиктант национального единства. В нем она, в частности, сообщила, что ранее преподавала украинский язык в Севастополе.

В сентябре 2025 года логер София Стужук, которая выехала после начала полномасштабного вторжения и сейчас живет в Таиланде, не собираясь возвращаться в Украину, отреагировала на новость об уголовном производстве в отношении нее из-за неуплаты 11 млн грн налогов.

В феврале того же года аналитики сообщества "OSINT Пчелы" нашли доказательства, что София Стужук продолжает сотрудничать с Россией.

В марте 2022 года Стужук рассказала, почему молчала о войне, заявив, что якобы не хочет "поддаваться агрессии и ненависти".