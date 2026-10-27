"Сильно стресанул": Николас Карма разбил чужую машину (фото)

Львовский блогер Николас Карма "поцеловал" передний бампер машины, задумавшись в пробке.

В Instagram инфлюенсер вышел на связь после ДТП. Судя по всему, сам парень не пострадал, а на его машине — небольшая царапина.

Николас Карма попал в ДТП

"Сейчас я покажу вам первое и единственное ДТП в моей жизни, в котором я виноват, потому что я врезался в машину. Если честно, я очень испугался. Но спасибо вам, моя аудитория. Потому что за рулём была женщина, которая подписана на меня. Она выбежала, увидела меня и говорит: "А можно снять видео для моего мужа?" Я говорю: "Да, давайте". Она говорит: "Дорогой, посмотри, кто в меня врезался. Это Николас Карма". А я стою просто как ошеломленный. Думаю: "Мать Васильева…" — вспомнил блогер.

Видео дня

Карма пошутил, что таких "приветов" он ещё не передавал.

"Такое селфи я ещё не делал", — говорит блогер.

Николас Карма попал в ДТП Фото: Instagram

На машине Николаса осталась лишь небольшая царапина.

Машина Николаса Кармы Фото: Instagram

Обращение Николаса к подписчикам

"Просто этим видео хочу подчеркнуть: будьте внимательны в пробках. Не заглядывайтесь на каштаны, на деревья, на то, как летают птицы. Не впадайте в депрессию под какую-то музыку. Вообще не включайте музыку в машине, ладно? Потому что я уже задумался, отвлекся. И, видите ли, ударился о бампер машины впереди", — сказал Николас.

В комментариях подписчики блогера шутят, что это его новая рубрика "Сколько стоит ваш бампер?"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николас Карма сообщил в своих соцсетях о выезде из Украины в Болгарию. Целью его поездки стало участие в благотворительном мероприятии для украинских детей.

Карма выпустил новый выпуск своей популярной рубрики "Сколько стоит ваш лук?", главной героиней которого стала 20-летняя украинская студентка. Девушка поразила сеть признаниями о дорогих подарках от бывшего.

Блогер впервые поделился с подписчиками фотографиями своего жилья и рассказал о том, как ему удалось осуществить эту мечту. Инфлюенсер признался, что гордится собой, ведь заработал на собственное жилье честным трудом без посторонней помощи.