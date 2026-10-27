"Дуже стресанув": Ніколас Карма розбив чужу машину (фото)

Львівський блогер Ніколас Карма "поцілував" бампер машини спереду, задумавшись у заторі.

В Instagram інфлюенсер вийшов на звʼязок після ДТП. Судячи з усього, сам хлопець не постраждав, а на його машині легка подряпина.

Ніколас Карма потрапив в ДТП

"Зараз покажу вам перше і єдине ДТП в моєму житті, в якому я винен, тому що я вʼїхав в машину. Якщо чесно, я дуже стресанув. Але дякую вам, моя аудиторія. Тому що за кермом була жінка, яка на мене підписана. Вона вибігла, побачила мене і каже: "А можна зняти відео для мого чоловіка?" Я кажу: "Так, давайте". Вона каже: "Коханий, подивись, хто в мене вʼїхав. Це Ніколас Карма". І я стою просто, як обпльований. Думаю, мати Василева…" — пригадав блогер.

Карма пожартував, що такі "привіти" ще не передавав.

Видео дня

"Таке селфі я ще не робив", — каже блогер.

Ніколас Карма потрапив в дтп Фото: Instagram

На машині Ніколаса залишилася лише маленька подряпина.

Машина Ніколаса Карми Фото: Instagram

Звернення Ніколаса до підписників

"Просто цим відео хочу наголосити, що будьте уважні в заторах. Не задивляйтесь на каштани, на дерева, як птахи літають. Не депресуйте під час якоїсь музики. Взагалі не включайте музику в машині, добре? Бо я вже задумався, замріявся. І, бачте, поцілував бампер машини перед собою", — сказав Ніколас.

У коментарях підписники блогера жартують, що це його нова рубрика "Скільки коштує ваш бампер?"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколас Карма повідомив у своїх соцмережах про виїзд із України до Болгарії. Метою його поїздки стала участь у благодійному заході для українських дітей.

Карма випустив новий випуск своєї популярної рубрики "Скільки коштує ваш лук?", головною героїнею якого стала 20-річна українська студентка. Дівчина вразила мережу зізнаннями про дорогі подарунки від колишнього.

Блогер вперше поділився з підписниками кадрами власного житла та розповів про шлях до здійснення цієї мрії. Інфлюенсер зізнався, що пишається собою, адже заробив на власну домівку чесною працею без сторонньої допомоги.