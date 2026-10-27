Путинистка Лариса Долина лишилась песен из-за атаки ВСУ

Российская певица Лариса Долина, поддерживающая путинский режим, лишилась своих новых песен из-за атаки Вооружённых сил Украины. Как выяснилось, альбом артистки исчез из-за сбоя в облачном хранилище "Яндекса".

Об этом заявил менеджер певицы Сергей Пудовкин, сообщают российские СМИ. По его словам, команда готовила премьеру новой песни "Крылья", но теперь релиз отменяется.

Интересно, что не только Долина пострадала из-за действий украинских военных. Ранее о потере значительной части неопубликованных песен сообщал певец Олег Газманов, который также поддерживает российский режим.

Песни Долиной уничтожили ВСУ

Так, директор артистки Сергей Пудовкин подтвердил утрату музыкальных материалов и сообщил об отмене релиза. В частности, команда готовила премьеру новой песни "Крылья".

По его словам, часть записей сохранилась на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек, поэтому композиции придется собирать заново.

Видео дня

"Действительно, песни "взлетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", второй песни "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом — всё "сгорело" на облаке", — сказал Пудовкин.

Лариса Долина Фото: руские СМИ

Атака ВСУ на дата-центры "Яндекса" — что известно

В октябре этого года украинские дроны атаковали шесть дата-центров российских технологических компаний, в частности "Яндекса", "Сбербанка" и "ВКонтакте". В результате этого начались перебои в работе цифровых сервисов, что может надолго затормозить развитие искусственного интеллекта в РФ.

Отметим, что "Яндекс" предоставляет широкий спектр услуг в России, в частности поиск, облачное хранилище, платежи, навигацию, вызов такси и онлайн-торговлю.

После атак россияне пожаловались на проблемы с платежами, заказами, поездками и доступом к личным данным.

Позиция Долиной в войне

Лариса Долина родилась в Одессе. Однако с первых дней полномасштабной войны в Украине она поддержала политику Владимира Путина.

Известно, что Долина была внесена в базу "Миротворец", поскольку она представляет угрозу национальной безопасности. Кроме того, артистка является членом правящей политической партии "Единая Россия". С 7 января 2023 года она находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Как выглядит Лариса Долина Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лариса Долина пришла на похороны пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На церемонии прощания с ней произошел неприятный инцидент. Этот момент удалось запечатлеть на видео.

Также певица заявила, что украинские мошенники незаконно продали её квартиру в Москве. В частности, речь идёт о том, что утром к дому артистки в Хамовниках приехали пять человек и заявили, что они — новые владельцы.

Кроме того, Европейский Союз объявил о введении нового пакета санкций против России, включая ограничения в отношении нескольких известных лиц, среди которых телеведущая Тина Канделаки и певица Лариса Долина.