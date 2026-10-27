Путіністка Лариса Доліна втратила пісні через атаку ЗСУ

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує путінський режим, втратила свої нові пісні через атаку Збройних сил України. Як виявилось, альбом артистки зник через збій у хмарному сховищі "Яндекса".

Про це заявив директор співачки Сергій Пудовкін, передають російські медіа. За його словами, команда готувала прем'єру нової пісні "Крила", але тепер реліз скасовується.

Цікаво, що не тільки Доліна постраждала через дії українських військових. Раніше про втрату значної частини неопублікованих пісень повідомляв співак Олег Газманов, який також підтримує російський режим.

Пісні Доліної знищили ЗСУ

Так, директор артистки Сергій Пудовкін підтвердив втрату музичних матеріалів та повідомив про відміну релізу. Зокрема, команда готувала прем'єру нової пісні "Крила".

За його словами, частина записів збереглася на жорстких дисках як окремі звукові доріжки, тому композиції доведеться збирати заново.

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"Справді, пісні "полетіли", у тому числі з нового альбому Лариси Доліної. Ми готували прем'єру, реліз нової пісні "Крила", друга пісня "Я завірюха, ти відлига", вона вийде синглом — все "згоріло" на хмарі", — сказав Пудовкін.

Лариса Доліна Фото: російські ЗМІ

Атака ЗСУ на дата-центри "Яндекса" – що відомо

У жовтні цього року українські дрони атакували шість дата-центрів російських технологічних компаній, зокрема "Яндекса", "Сбербанку" та "ВКонтакте". Внаслідок цього почалися перебої в роботі цифрових сервісів і можуть надовго загальмувати розвиток штучного інтелекту в РФ.

Зауважимо, що "Яндекс" надає величезний спектр послуг у Росії, зокрема пошук, хмарне сховище, платежі, навігацію, виклик таксі та онлайн-торгівлю.

Після атак росіяни поскаржились на проблеми з платежами, замовленнями, поїздками та доступом до особистих даних.

Позиція Доліної у війні

Лариса Доліна народилася в Одесі. Однак з перших днів повномасштабної війни в Україні вона підтримала політику Володимира Путіна.

Відомо, що Доліну внесли до бази "Миротворець", бо вона створює загрозу нацбезпеці. Крім цього, артистка є членкинею вищої політичної партії "Єдина Росія". З 7 січня 2023 року вона перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Як виглядає Лариса Доліна Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лариса Доліна прийшла на похорони пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На церемонії прощання з нею трапилась неприємна історія. Момент вдалося зняти на відео.

Також співачка заявила, що українські шахраї незаконно продали її квартиру в Москві. Зокрема, йдеться про те, що вранці до житла артистки в Хамовниках приїхали п'ятеро людей і заявили, що вони нові власники.

Крім того, Європейський Союз оголосив про новий санкційний пакет проти Росії, включаючи обмеження для кількох відомих осіб, серед яких телеведуча Тіна Канделакі та співачка Лариса Доліна.