У победителя "МастерШеф" погиб брат на войне: остался маленький ребенок (фото)

Украинский шеф-повар и победитель шоу "МастерШеф" Павел Серветник со слезами на глазах сообщил о горе в семье — на фронте погиб его брат Максим. Мужчине навсегда осталось 37 лет.

У Максима остался маленький ребенок, который сейчас находится у бабушки и дедушки. Эту печальную новость Серветник сообщил на своей странице в Instagram (pashaservetnyk).

Павел создал сбор средств и обратился к подписчикам с просьбой о помощи, если есть такая возможность: send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7.

Что известно о погибшем Герое

Серветник рассказал, что сразу после освобождения Херсона от оккупантов его брат Максим пошёл в военкомат. За годы службы мужчина пережил множество травм, ранений, контузий и даже клиническую смерть.

"Сегодня, ребята, к сожалению, рецептов не будет. Сегодня погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, который остался с дедушкой и бабушкой. Мы создали сбор средств, и если у вас есть возможность — поддержите его, пожалуйста", — сказал Павел.

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Кроме того, у погибшего защитника было много нагрудных знаков, один из которых — за мужество.

"Спасибо тебе, Макс, за всё", — добавил Серветник.

У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram У победителя шоу "МастерШеф" погиб брат на войне Фото: Instagram

Кто такой Павел Серветник

Кулинар приобрел большую популярность как победитель 1-го сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" в 2019 году.

После начала полномасштабного вторжения Павел остался в оккупированном на тот момент Херсоне. Вместе с командой он бесплатно выпекал и развозил хлеб местным жителям, рискуя жизнью из-за обстрелов.

Впоследствии повар переехал в США вместе с женой. Весной 2025 года Серветник открыл собственную кофейню в центре Нью-Йорка, в Манхэттене.

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