У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні: залишилась маленька дитина (фото)

Український шеф-кухар та переможець шоу "МастерШеф" Павло Серветник зі сльозами на очах повідомив про горе в родині – на фронті загинув його брат Максим. Чоловікові назавжди залишилось 37 років.

У Максима залишилась маленька дитина, яка зараз знаходиться з бабусею та дідусем. Болісною новиною Серветник поділився на своїй сторінці в Instagram (pashaservetnyk).

Павло створив банку і звернувся до підписників із проханням про допомогу, якщо є можливість: send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7.

Що відомо про загиблого Героя

Серветник розповів, що одразу після звільнення Херсону від окупантів його брат Максим пішов до військкомату. За роки служби чоловік пережив безліч травм, поранень, контузій та навіть клінічну смерть.

"Сьогодні, банда, на жаль, не буде рецептів. Сьогодні загинув мій брат. Йому було 37 років. У нього залишилася маленька дитина, з дідусем та бабусею. Ми створили банку і якщо у вас є можливість – підтримайте його, будь-ласка", — сказав Павло.

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Крім цього, загиблий захисник мав багато нагрудних знаків, один з яких – за мужність.

"Дякую тобі, Максе, за все", — додав Серветник.

У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram У переможця "МастерШеф" загинув брат на війні Фото: Instagram

Хто такий Павло Серветник

Кулінар здобув велику популярність як переможець 1-го сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" у 2019 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Павло залишився в окупованому на той час Херсоні. Разом з командою він безкоштовно випікав та розвозив хліб для місцевих жителів, ризикуючи життям через обстріли.

Згодом кулінар переїхав до США разом з дружиною. Навесні 2025 року Серветник відкрив власну кав'ярню в центрі Нью-Йорка на Мангеттені.

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