Украинская актриса, находившаяся в коме, родила первенца (фото)

32-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич вместе со своим мужем Валентином Томусяком сообщили радостную новость — они впервые стали родителями. У супругов родился долгожданный сын.

Тишкевич и Томусяк стали родителями 28 октября. Актриса родила в одном из роддомов Винницы. Звездная пара поделилась радостным событием на своей странице в Instagram.

Кроме того, артисты опубликовали фото с малышом, но его лицо пока скрывают.

Тишкевич родила первенца

Так, 28 октября Екатерина и Валентин поделились фотографиями из роддома в Виннице, куда пара недавно переехала на зимний период. У них родился сынок, которого они назвали Даниэлем. Супруги ласково называют малыша — Данелик.

На опубликованных фото Тишкевич появилась с маленьким сыном, лицо которого пока скрывает. Во время родов актрису поддерживал её муж Валентин.

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"Привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данилик. Вот ты и с нами", — подписала снимки артистка.

Тишкевич родила сына Фото: Instagram Тишкевич родила сына Фото: Instagram Тишкевич родила сына Фото: Instagram Тишкевич родила сына Фото: Instagram Тишкевич родила сына Фото: Instagram Тишкевич родила сына Фото: Instagram

В комментариях под постом поклонники поздравили звездную семью с рождением сына.

"Поздравляю! Будьте счастливыми родителями счастливого ребенка";

"Очень рада за вас! Счастливой судьбы Данелику и Божьего благословения!

А вам — безграничной любви на долгие годы!";

"Какое это счастье! Поздравляю вас! Пусть сыночек будет здоров и счастлив!";

"Самое главное счастье в жизни! Поздравляю вас, мои милые! Наслаждайтесь каждой секундой".

Тишкевич находилась в коме — что известно

Актриса долгое время страдала от сильной головной боли. Она боролась с ней с помощью сильных лекарств.

Впоследствии Тишкевич попала в психиатрическую больницу в Одессе. Там врачи предложили ввести ей внутривенно антидепрессант, который помогает при хронической боли. Когда артистке поставили катетер, её состояние резко ухудшилось. Однако медики отпустили Екатерину домой на лечение.

Впрочем, дома температура не снижалась, и семья Тишкевич вызвала ей скорую помощь. В результате у неё обнаружили сепсис, и впоследствии у неё начали постепенно отказывать органы.

"Дальше я, честно говоря, мало что помню, потому что мое состояние ухудшалось, я уже бредила. Насколько я понимаю, у меня начала отказываться печень, а вместе с ней и все остальные органы, потому что начался сепсис. То есть через катетер в кожу проникла инфекция, как нам потом сказали, стафилококк, кажется, и я начала "отключаться", — рассказывала Тишкевич.

К счастью, актриса выжила после комы и искусственной вентиляции легких, а впоследствии забеременела первым ребенком.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Тишкевич решила уехать из Киева вместе со своим мужем Валентином Томусяком. Пара решила перезимовать в Виннице в связи со сложным периодом.

Актриса проявила себя во время лечения. Она проходила лечение хронического соматоморфного болевого расстройства.

Кроме того, Тишкевич трогательно напомнила о годовщине свадьбы. Интересно, что Екатерина и Валентин познакомились на съемках совместного проекта.