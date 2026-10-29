Українська акторка, яка лежала в комі, народила первістка (фото)

32-річна українська акторка Катерина Тишкевич разом зі своїм чоловіком Валентином Томусяком повідомили радісну новину – вони вперше стали батьками. У подружжя народився довгоочікуваний син.

Тишкевич та Томусяк стали батьками 28 жовтня. Акторка народила в одному з пологових Вінниці. Щасливою подією зіркова пара поділилась на сторінці в Instagram.

Також артисти оприлюднили фото із малюком, але його обличчя поки приховують.

Тишкевич народила первістка

Так, 28 жовтня Катерина та Валентин поділились знімками із пологового Вінниці, куди пара нещодавно переїхала на зимовий період. У них народився синок, якого вони назвали Даніелем. Подружжя мило називає малюка – Данелик.

На опублікованих фото Тишкевич показалася із маленьким синочком, обличчя якого поки приховує. На пологах акторку підтримував її чоловік Валентин.

"Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами", — підписала кадри артистка.

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Тишкевич народила сина Фото: Instagram Тишкевич народила сина Фото: Instagram Тишкевич народила сина Фото: Instagram Тишкевич народила сина Фото: Instagram Тишкевич народила сина Фото: Instagram Тишкевич народила сина Фото: Instagram

У коментарях під дописом шанувальники привітали зіркову родину із народженням сина.

"Вітаю! Будьте щасливими батьками щасливої дитини";

"Дуже радію за вас! Щасливої долі Данелику і Божого благословіння!

А вам безмежної любові крізь роки!";

"Яке це щастя! Вітаю вас! Щоб синочок був здоровий та щасливий!";

"Найголовніше щастя в житті! Вітаю вас, мої милі! Насолоджуйтесь кожною секундою".

Тишкевич була в комі – що відомо

Акторка тривалий час страждала від сильної головної болі. Вона боролася із цим за допомогою сильних препаратів.

Згодом Тишкевич потрапила у психічну лікарню в Одесі. Там лікарі запропонували поколоти внутрішньовенно антидепресант, який впливає на хронічний біль. Коли артистці поставили катетер – у неї різко погіршився стан здоров'я. Однак медики відпустили Катерину додому на лікування.

Втім, вдома температура не знижувалася і родина Тишкевич викликала їй швидку. У результаті у неї виявили сепсис і далі поступово почали відмовляти органи.

"Далі я насправді мало що пам'ятаю, тому що мій стан погіршувався, я вже марила. Я так розумію, що в мене почала відмовляти печінка, разом із нею всі інші органи, бо почався сепсис. Тобто через катетер зі шкіри потрапила інфекція, як потім нам сказали, стафілокок, здається, і я почала "від'їжджати", — розповідала Тишкевич.

На щастя, акторка вижила після коми і ШВЛ, а згодом завагітніла первістком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Тишкевич вирішила виїхати з Києва разом зі своїм чоловіком Валентином Томусяком. Пара вирішила перезимувати у Вінниці на тлі складного періоду.

Акторка показала себе під час лікування. Вона проходила лікування хронічного соматоморфного больового розладу.

Крім того, Тишкевич зворушливо нагадала про річницю шлюбу. Цікаво, що Катерина і Валентин познайомилися на зйомках спільного проєкту.