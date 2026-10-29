Полный текст Радиодиктанта-2026 уже опубликовали: проверьте ошибки

27 октября украинцы писали "Радиодиктант национального единства". "Суспільне" опубликовало полный правильный текст, автором которого в этом году стал писатель и ветеран войны Артур Дронь.

Традиционно радиодиктант проводился в День украинской письменности и языка. Текст под названием "Лист, який не закінчується" зачитывали учитель Артур Пройдаков и общественная деятельница, певица Даша Астафьева.

Отметим, что результаты радиодиктанта будут известны не раньше, чем через месяц после того, как их проверит экспертная комиссия.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

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Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Разобраны ошибки "Радиодиктанта-2026". В тексте "Письмо, которое не заканчивается" было немало сложных слов, в частности, связанных с военной тематикой: блокпост, ВСУ, госграница.

Даша Астафьева, которая читала диктант в этом году, иронично ответила своим критикам. В прямом эфире звезда бросила ручку и произнесла мемную фразу, знакомую ещё со школьных лет.

Кроме того, звезда "Лиги смеха" Иван Люленов заполонил сеть мемами со своим лицом. Украинцев рассмешил внешний вид артиста во время написания "Радиодиктанта-2026".