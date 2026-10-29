Повний текст Радіодиктанту-2026 уже опублікували: перевірте помилки

27 жовтня українці писали Радіодиктант національної єдності. "Суспільне" оприлюднило повний правильний текст, автором якого цього року став письменник та ветеран війни Артур Дронь.

Традиційно Радіодиктант писали у День української писемності та мови. Текст під назвою "Лист, який не закінчується" читали вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка, співачка Даша Астаф'єва.

Зазначимо, що результати написання Радіодиктанту будуть відомі не раніше ніж через місяць після того, як його перевірить експертна комісія.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

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Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Розібрано помилки Радіодиктанту-2026. У тексті "Лист, який не закінчується" було чимало складних слів, зокрема, пов'язаних з військовою тематикою: блокпост, ЗСУшна, держкордон.

Даша Астаф’єва, яка читала цього року диктант, іронічно відповіла своїм критикам. У прямому ефірі зірка кинула ручку і сказала мемну фразу, знайому ще зі шкільних років.

Крім того, зірка "Ліги сміху" Іван Люленов заполонив мережу мемами зі своїм обличчям. Українців насмішив зовнішній вигляд артиста під час написання Радіодиктанту-2026.