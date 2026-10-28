Зірка "Ліги сміху" Люленов став мемом після Радіодиктанту (фото)

Відомий співак, зірка "Ліги сміху" Іван Люленов заполонив мережу Threads мемами зі своїм обличчям. Українців насмішив зовнішній вигляд артиста під час написання Радіодиктанту-2026.

Так, зачіску Люленова порівняли із Григорієм Сковородою. У соцмережі оприлюднили безліч мемів зі співаком. З цього навіть посміявся і сам комік. Детальніше – розповість Фокус.

Люленов пожартував, що під час диктанту він просто думав, як правильно написати слово "гіперсильно".

Обличчя Люленова стало мемом

Іван Люленов 27 жовтня вперше писав Радіодиктант національної єдності. Папараці зафіксували його за однією партою з артистом El Кравчуком.

Згодом у мережі опублікували фото з виразом обличчя коміка. Після цього він став мемов – українці порівняли його із Григорієм Сковородою і навіть розмістили на купюрі у 500 гривень замість філософа.

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Користувачі мережі пожартували, що це нібито обличчя Сковороди, коли він побачив курс долара або інфляцію.

"Я: думаю, як правильно написати "гіперсильно". Тредс: інфляція — це коли Сковорода вже ось такий", — написав Люленов.

"Всім хейтерам, кому не сподобалася моя зачіска: встав і вийшов!" — пожартував комік.

"Міг би прийти на диктант красивий, як на побачення, з укладкою. Але нащо вам за першою партою двоє таких учнів?" — з гумором написав Іван.

"Навіщо було бентежити Григорія Сковороду словом "гіперсильно"? В його часи такого не було":

"Коли написав Радіодиктант без помилок, а український паспорт все одно не видали. P.S.: дуже люблю Івана, пост суто для хіхі-хаха".

Люленов став мемом у мережі Фото: Threads Люленов став мемом у мережі Фото: Threads Люленов став мемом у мережі Фото: Threads Люленов став мемом у мережі Фото: Threads Люленов став мемом у мережі Фото: Threads Люленов став мемом у мережі Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Навколо нового сезону "Ліги сміху" розгорівся скандал через висловлювання Олі Полякової на адресу гумориста Івана Люленова.

Також комік молдовського походження на тлі презентації нової пісні "Ікона" потрапив у скандал.

Крім того, стало відомо, що Іван Люленов розійшовся з дівчиною Єлизаветою Кравченко після двох років стосунків. Про кардинальні зміни в особистому житті пара оголосила у спільному дописі.