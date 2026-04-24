"Плюнули в обличчя": відомого співака звинуватили в богохульстві (фото)

Український співак і комік молдовського походження Іван Люленов на фоні презентації нової пісні "Ікона" потрапив у скандал.

Презентація треку відбулася в одному з барів Києва напередодні. Там Іван зʼявився в образі священика, а гостей просили причаститися червоним вином. У соцмережах артиста "несеться".

Іван Люленов втрапив у скандал

Ба більше, гостям презентації роздавали невеликі зображення у вигляді ікон з фото Люленова, які потрібно було класти у свої напої.

На скандал уже відреагував священик Василій Кінах у TikTok: "Він (Люленов, — Ред.) одягається в образ священика. Ззаду видно хрест, що символізує християнство; ікону, на якій він себе зображує, кладуть у стакан, кладуть у рот. Кожному священику плюнули в обличчя. Виглядає так, ніби він десь там, знаєте, шоубізнес веде свій і так далі. Коли його перегляди та лайки стали важливішими за почуття та гідність кожного християнина?"

Відео дня

Іван Люленов втрапив у скандал Фото: Instagram

На фоні обурення людей співак пояснив свою позицію.

"Я з повагою ставлюся до релігії та віруючих людей. Те, що деякі написали в коментарях "мерзота", "богохульство", "грішники" — не надихає, а лякає. Це агресивно і провокує конфлікт. Я проти, тому що мої наміри світлі і Бог це знає. Швидше за все, я вже грішний. Але сповіддю займаються не "коментатори", а священик. Тому якщо я припустився помилки, я знаю, де знаходиться церква і з ким поговорити", — написав Іван.

Презентація пісні Люленова Фото: Instagram

Раніше Люленов казав, що пісня "Ікона" ніяк не пов'язана з релігією і що це "історія про абсолютну жіночу красу".

Реакція мережі

У коментарях у соцмережах люди дуже негативно відгукнулися щодо такої ідеї:

"Дуже жаль… Я слухала ваші пісні… Я християнка і мені не приємно! Це святі речі для нас".

"Спробуй наступний раз написати пісню "вона покрита", і відтвори ісламські костюми і символи. Цікаво буде дуже подивитися".

"Автору рекомендую глянути фільм "Страсті Христові". Надіюсь, візьмете щось для себе з нього. А оце богохульство так просто вам не пройде".

"Чекаю на пісню в образі імама з зображенням Муххаммеда. Слабо?"

"Поважаю твій гумор. Поважаю те, що ти молдованин. Але, я, як служитель церкви — вважаю це невіглаством".

"Коли сьогодні сотні тисяч матерів і жінок стають на коліна перед іконами, молячись, щоб їхні чоловіки і сини повернулися живими з війни, повернулись наші хлопці полонені, коли тисячі християн по всьому світу щодня просять про мир і кінець війні, такі образи сприймаються дуже болісно".

"Якщо пісня не повʼязана з Богом, то не потрібно одягатись як священник і використовувати хрести. Ніхто не заперечує, що наміри могли бути зовсім не такі, як вийшло, але якщо про це написало так багато людей, то варто задуматись".

