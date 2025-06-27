Зірка "Ліги сміху" з Молдови розійшовся з українкою, оголосивши про це в незвичний спосіб

Український співак та комік молдовського походження Іван Люленов розійшовся з дівчиною Єлизаветою Кравченко після двох років стосунків.

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Про кардинальні зміни в особистому житті пара оголосила у спільному дописі в Instagram, супроводивши заяву відео, на якому дівчина танцює під пісню музиканта.

Колишня дівчина Івана Люленова

Іван та Ліза не стали розкривати подробиць свого розриву, проте наголосили, що все відбулося мирно та без скандалів.

"Всім привіт. Це Іван і Ліза. Ми більше не разом. Ми розійшлись, але розійшлись по дорослому та залишились в гарних стосунках. Ніяких скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях. Ми були публічною парою, тому і вирішили поділитись з вами. Вдячні один одному за все. Тут не буде багато тексту. Ми творчі люди, тому виразили це так, як звикли: Ліза в танці, Іван у пісні. Якщо і розходитись, то красиво!" — написали вони.

Зазначимо, що Люленов вперше про свої стосунки заговорив ще на початку 2023 року. Співак та комік час від часу ділився контентом з Лізою та навіть знайомив її з батьками у Молдові, звідки сам родом.

"Коли ми зустрілись, я ще не знала як Ваня, який по національності молдованин, щиро кохає Україну. І я вдячна йому за це, та за кожен день разом тут — вдома", — писала дівчина в січні, показуючи їхні фото у вишиванках.

Іван Люленов та Ліза Кравченко Фото: liz.akravchenko3/Instagram

Підписники пари відреагували на новини так:

"Найестетичніше розставання, яке я бачила".

"Велика повага до пар які з повагою та розумінням один до одного обирають шлях рухатись далі".

"Надзвичайно красива Ліза та дуже творчий Ваня".

"Дуже шкода, але значить попереду вас чекає щось краще ,всі люди які приходять в наше життя, приходять з певною метою".

Хто такий Іван Люленов

Іван Люленов — український гуморист, співак і шоумен молдовського походження, який здобув популярність завдяки участі в шоу "Ліга сміху". Він народився в селі Стоянівка, на честь чого й назвав свою команду в "Лізі сміху". Люленов вирішив будувати кар'єру в українському шоубізнесі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії співак вивчив українську мову і повністю перейшов на неї у творчості.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус брав інтервʼю в Івана Люленова. Зокрема, співак розповів про розмову із Зеленським та конфлікт з Кошовим.