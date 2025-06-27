Звезда "Лиги смеха" из Молдовы разошелся с украинкой, объявив об этом необычным способом

Украинский певец и комик молдавского происхождения Иван Люленов разошелся с девушкой Елизаветой Кравченко после двух лет отношений.

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О кардинальных изменениях в личной жизни пара объявила в совместном посте в Instagram, сопроводив заявление видео, на котором девушка танцует под песню музыканта.

Бывшая девушка Ивана Люленова

Иван и Лиза не стали раскрывать подробностей своего разрыва, однако отметили, что все произошло мирно и без скандалов.

"Всем привет. Это Иван и Лиза. Мы больше не вместе. Мы разошлись, но разошлись по взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь. Мы были публичной парой, поэтому и решили поделиться с вами. Благодарны друг другу за все. Здесь не будет много текста. Мы творческие люди, поэтому выразили это так, как привыкли: Лиза в танце, Иван в песне. Если и расходиться, то красиво!" — написали они.

Отметим, что Люленов впервые о своих отношениях заговорил еще в начале 2023 года. Певец и комик время от времени делился контентом с Лизой и даже знакомил ее с родителями в Молдове, откуда сам родом.

"Когда мы встретились, я еще не знала как Ваня, который по национальности молдаванин, искренне любит Украину. И я благодарна ему за это, и за каждый день вместе здесь — дома", — писала девушка в январе, показывая их фото в вышиванках.

Иван Люленов и Лиза Кравченко Фото: liz.akravchenko3/Instagram

Подписчики пары отреагировали на новости так:

"Самое эстетичное расставание, которое я видела".

"Большое уважение к парам которые с уважением и пониманием друг к другу выбирают путь двигаться дальше".

"Очень красивая Лиза и очень творческий Ваня".

"Очень жаль, но значит впереди вас ждет что-то лучшее, все люди которые приходят в нашу жизнь, приходят с определенной целью".

Кто такой Иван Люленов

Иван Люленов — украинский юморист, певец и шоумен молдавского происхождения, который получил известность благодаря участию в шоу "Лига смеха". Он родился в селе Стояновка, в честь чего и назвал свою команду в "Лиге смеха". Люленов решил строить карьеру в украинском шоубизнесе. После начала полномасштабного вторжения России певец выучил украинский язык и полностью перешел на него в творчестве.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Также Фокус брал интервью у Ивана Люленова. В частности, певец рассказал о разговоре с Зеленским и конфликте с Кошевым.