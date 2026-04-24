"Плюнули в лицо": известного певца обвинили в богохульстве (фото)

Украинский певец и комик молдавского происхождения Иван Люленов на фоне презентации новой песни "Икона" попал в скандал.

Презентация трека состоялась в одном из баров Киева накануне. Там Иван появился в образе священника, а гостей просили причаститься красным вином. В соцсетях артиста "несется".

Более того, гостям презентации раздавали небольшие изображения в виде икон с фото Люленова, которые нужно было класть в свои напитки.

На скандал уже отреагировал священник Василий Кинах в TikTok: "Он (Люленов, — Ред.) одевается в образ священника. Сзади виден крест, символизирующий христианство; икону, на которой он себя изображает, кладут в стакан, кладут в рот. Каждому священнику плюнули в лицо. Выглядит так, будто он где-то там, знаете, шоубизнес ведет свой и так далее. Когда его просмотры и лайки стали важнее чувств и достоинства каждого христианина?"

Фото: Instagram

На фоне возмущения людей певец объяснил свою позицию.

"Я с уважением отношусь к религии и верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "мерзость", "богохульство", "грешники" — не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые и Бог это знает. Скорее всего, я уже грешен. Но исповедью занимаются не "комментаторы", а священник. Поэтому если я допустил ошибку, я знаю, где находится церковь и с кем поговорить", — написал Иван.

Презентация песни Люленова Фото: Instagram

Ранее Люленов говорил, что песня "Икона" никак не связана с религией и что это "история об абсолютной женской красоте".

Реакция сети

В комментариях в соцсетях люди очень негативно отозвались о такой идее:

"Очень жаль... Я слушала ваши песни... Я христианка и мне не приятно! Это святые вещи для нас".

"Попробуй в следующий раз написать песню "она покрыта", и воспроизведи исламские костюмы и символы. Интересно будет очень посмотреть".

"Автору рекомендую посмотреть фильм "Страсти Христовы". Надеюсь, возьмете что-то для себя из него. А это богохульство так просто вам не пройдет".

"Жду песню в образе имама с изображением Муххаммеда. Не можешь?"

"Уважаю твой юмор. Уважаю то, что ты молдаванин. Но, я, как служитель церкви — считаю это невежеством".

"Когда сегодня сотни тысяч матерей и женщин становятся на колени перед иконами, молясь, чтобы их мужья и сыновья вернулись живыми с войны, вернулись наши ребята пленные, когда тысячи христиан по всему миру ежедневно просят о мире и конце войны, такие оскорбления воспринимаются очень болезненно".

"Если песня не связана с Богом, то не нужно одеваться как священник и использовать кресты. Никто не отрицает, что намерения могли быть совсем не такие, как получилось, но если об этом написало так много людей, то стоит задуматься".

