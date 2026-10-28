Звезда "Лиги смеха" Люленов стал мемом после Радиодиктанта (фото)

Известный певец, звезда "Лиги смеха" Иван Люленов заполонил сеть Threads мемами со своим лицом. Украинцев рассмешил внешний вид артиста во время написания Радиодиктанта-2026.

Так, прическу Люленова сравнили с Григорием Сковородой. В соцсетях появилось множество мемов с участием певца. Над этим даже посмеялся сам комик. Подробнее — расскажет Фокус.

Люленов пошутил, что во время диктанта он просто думал, как правильно написать слово "гиперсильно".

Лицо Люленова стало мемом

27 октября Иван Люленов впервые писал Радиодиктант национального единства. Папарацци запечатлели его за одной партой с артистом El Кравчуком.

Впоследствии в сети появилось фото с характерным выражением лица комика. После этого оно стало мемом — украинцы сравнили его с Григорием Сковородой и даже поместили на купюре в 500 гривен вместо философа.

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Пользователи сети пошутили, что это якобы лицо Сковороды, когда он увидел курс доллара или инфляцию.

"Я: думаю, как правильно написать „гиперсильно“. Тредс: инфляция — это когда Сковорода уже вот такой", — написал Люленов.

"Всем хейтерам, кому не понравилась моя прическа: встань и уходи!" — пошутил комик.

"Мог бы прийти на диктант красивым, как на свидание, с укладкой. Но зачем вам за первой партой двое таких учеников?" — с юмором написал Иван.

"Зачем было смущать Григория Сковороду словом "гиперсильно"? В его времена такого не было":

"Когда написал радиодиктант без ошибок, а украинский паспорт всё равно не выдали. P.S.: очень люблю Ивана, пост исключительно для хи-хи-ха-ха".

Люленов стал мемом в сети Фото: Threads Люленов стал мемом в сети Фото: Threads Люленов стал мемом в сети Фото: Threads Люленов стал мемом в сети Фото: Threads Люленов стал мемом в сети Фото: Threads Люленов стал мемом в сети Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вокруг нового сезона "Лиги смеха" разгорелся скандал из-за высказываний Оли Поляковой в адрес юмориста Ивана Люленова.

Также комик молдавского происхождения на фоне презентации новой песни "Икона" оказался в центре скандала.

Кроме того, стало известно, что Иван Люленов расстался со своей девушкой Елизаветой Кравченко после двух лет отношений. О кардинальных изменениях в личной жизни пара сообщила в совместном посте.