"Болезненная история": бывшая Потапа рассказала о его изменах с Каменских

Ирина Горова внезапно вспомнила, как начинался роман её бывшего мужа Потапа с коллегой Настей Каменских. По словам продюсерши, она сразу поняла, что между артистами завяжутся отношения.

Рэперу нравится такой тип женщин, как у Каменских, отметила Ирина. Продюсерша испытывала сильную любовь и поддержку со стороны бывшего мужа, в то время как он начал заглядываться на Настю. Из-за этого Горова ревновала его. Такими откровениями продюсерша поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

Измены Потапа с Каменских

Горова описала Каменских как очень эффектную женщину. Когда Потап впервые увидел Настю, он сразу сказал, что будет с ней в дуэте.

"Настя очень эффектная, у неё всё очень ярко. Я, когда впервые её увидела, даже помню, как она выглядела. И это был клуб "Динамо", мне кажется, она тогда встречалась со своим первым парнем. У неё были такие две косы и такой плащ. Ну, и Лёша говорит: "Ну, я, наверное, с ней буду в дуэте". И вот я сразу поняла, что что-то будет", – вспомнила продюсер.

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Потап и Ирина Горовая Фото: Instagram

По словам Ирины, её бывшему нравится такой тип женщин, как у Каменских.

"Это он в полной мере. Не знаю, как я проскочила между такими яркими девушками — он любит высоких. Но у нас тогда была суперлюбовь и суперподдержка, и я сразу стала ревновать. Для меня это было с первого взгляда. Он ещё не понимал, они ссорились, у Насти был Вова. Это был очень сложный период, но женщины чувствуют", – отметила Горовая.

Как оказалось, чтобы скрыть свою измену, Потап даже прятался в туалете и тайно общался с певицей. Для Горовой это была болезненная тема, сказала она.

"У нас был туалет — дверь такая непрозрачная, но ты видишь, когда там горит свет от телефона. Потом ты видишь каждое интервью, как кто на кого смотрит, как снимаются клипы. Это все очень болезненная история. Но где-то всё равно думаешь: "Да ладно, нет". А потом начинаешь выстраивать свою стратегию выхода из этой ситуации", – призналась продюсер.

Горова добавила, что сразу не смогла разорвать отношения с Потапом, поэтому полностью погрузилась в работу.

Кстати, Ирина старше Потапа на шесть лет. Они прожили в браке 13 лет и расстались друзьями. У пары есть общий сын Андрей.

В 2019 году Горовая присутствовала на свадьбе своего бывшего и Насти Каменских вместе со своим новым бойфрендом.

Ирина Горовая и ее сын Андрей Фото: Instagram

Отношения Потапа и Каменских — что известно

Звездная пара поженилась в мае 2019 года, хотя до этого они скрывали свои отношения.

1 мая 2026 года Потап и Настя официально объявили о разводе после семи лет брака и длительного периода, в течение которого в сети ходили слухи об их расставании. Однако впоследствии в интервью звезды заявили, что это якобы было сделано ради "хайпа" и они до сих пор вместе.

Потап и Настя Каменских Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Горовая заявила, что "дуэт Горовая и Потап нужно оставить в прошлом". По её словам, профессиональное сотрудничество с рэпером завершилось в начале войны. Сейчас они общаются только как родители.

Также продюсер призналась, что рэпер интересуется криптовалютами. И это увлекло его больше, чем то, чем он занимался раньше.

Кроме того, Горова сообщила, что она не одинока и в настоящее время находится в романтических отношениях.