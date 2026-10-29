"Болюча історія": колишня Потапа заговорила про його зради із Каменських

Ірина Горова раптово згадала, як починався роман її колишнього чоловіка Потапа із колегою Настею Каменських. За словами продюсерки, вона одразу зрозуміла, що в артистів будуть стосунки.

Реперу подобається такий типаж жінок, як у Каменських, зазначила Ірина. Продюсерка мала сильне кохання та підтримку зі сторони ексчоловіка, тоді як він почав задивлятись на Настю. Через це Горова ревнувала його. Такими одкровеннями продюсерка поділилась в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Зради Потапа із Каменських

Горова описала Каменських як дуже ефектну жінку. Вперше, коли Потап побачив Настю, він одразу сказав, що буде з нею у дуеті.

"Настя дуже ефектна, у неї все дуже сильно. Я, коли її перший раз побачила, навіть пам'ятаю, як вона виглядала. І це був клуб "Динамо", мені здається, вона зустрічалася тоді зі своїм першим хлопцем. У неї такі дві коси були і такий плащ. Ну, і Льоша каже: "Ну, я, мабуть, із нею буду в дуеті". І от я одразу зрозуміла, що щось буде", – згадала продюсерка.

Видео дня

Потап та Ірина Горова Фото: Instagram

За словами Ірини, її колишньому подобається такий типаж жінок, як у Каменських.

"Це його вайб максимально. Не знаю, як я пролетіла між такими яскравими дівчатами – він високих любить. Але в нас тоді було суперкохання і суперпідтримка, і я одразу ревнувати стала. Для мене це було з першого погляду. Він ще не розумів, вони сварилися, у Насті був Вова. Це був дуже складний період, але жінки відчувають", – зазначила Горова.

Як виявилось, щоб приховувати свою зраду, Потап навіть ховався у туалеті і таємно спілкувався зі співачкою. Для Горової це була болюча тема, сказала вона.

"У нас був туалет – двері такі непрозорі, але ти бачиш, коли світло там у телефоні горить. Потім ти бачиш кожне інтерв'ю, як хто на кого дивиться, як знімаються кліпи. Це все дуже болюча історія. Але десь усе одно ти думаєш: "Та ну ні". А потім ти починаєш вибудовувати свою стратегію виходу із цього", – зізналась продюсерка.

Горова додала, що одразу не могла розірвати стосунки із Потапом, тому повністю занурилася в роботу.

До речі, Ірина старша за Потапа на шість років. Вони прожили в шлюбі 13 років та розійшлись друзями. У пари є спільний син Андрій.

У 2019 році Горова була на весіллі колишнього та Насті Каменських разом із новим бойфрендом.

Ірина Горова та її син Андрій Фото: Instagram

Стосунки Потапа і Каменських – що відомо

Зіркова пара одружилася у травні 2019 року, хоча до цього вони приховували свої стосунки.

1 травня 2026 року Потап і Настя офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу та тривалого часу поширення чуток у мережі про їхній розрив. Однак згодом в інтерв’ю зірки заявили, що це нібито було задля "хайпу" і вони досі разом.

Потап і Настя Каменських Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Горова заявляла, що "поєднання Горова і Потап треба залишити в минулому". За її словами, професійна співпраця з репером завершилася на початку війни. Зараз вони спілкуються лише як батьки.

Також продюсерка зізналась, що репер цікавиться криптовалютами. І це його захопило більше, ніж те, чим він займався раніше.

Крім того, Горова повідомляла, що не самотня, і наразі перебуває у романтичних стосунках.