Куда исчезла легендарная Сестричка Вика: как сейчас выглядит звезда 90-х (фото)

Украинская певица Христина Соловий встретилась со звездой 90-х Сестричкой Викой, которая уже более трёх десятилетий живёт в США.

Известные украинки встретились в Лос-Анджелесе. Более того, стоит ожидать кавер-версию песни Сестрички в исполнении Соловий. В Instagram Христина показала их встречу.

Как выглядит сестричка Вика

На свежем селфи Соловей и Виктория Врадий улыбаются в камеру. Сестричка Вика позирует с короткой стрижкой, платком на шее и желтыми очками на голове.

"Вот так львовские и дрогобычские мавки как-то встретились на другом конце света", — прокомментировала Христина.

Певица назвала такие знакомства самой ценной частью своего исследования украинской музыки 90-х.

"В жизни редко встречаются люди, которые, несмотря на совершенно разный опыт, имеют столько общего, как мы с Викой. И именно это является самым ценным в моем исследовании украинских 90-х — ближе знакомиться с такими людьми, перенимать это ощущение мира, осознавать, как все пути и решения в жизни привели меня сюда", — написала Соловий.

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Поскольку у сестры Вики нет аккаунтов в соцсетях, Христина поблагодарила её в своём посте.

"За то, что сохранили наивность, за то, что доверили мне свою первую песню, за наш разговор", — добавила певица.

Христина призналась, что во время разговора обращалась к коллеге на "вы".

Христина Соловий и сестричка Вика Фото: soloviyka/ Instagram

Известно, что Соловий исполнит известную композицию сестры Вики "Прощай". Врадий записала её с ВИА "Арника" ещё в конце 1970-х. Версия в исполнении Христины должна выйти 30 октября.

Христина Соловий и сестричка Вика Фото: soloviyka/ Instagram

Кто такая сестричка Вика

Широкую известность Виктории Врадий принесла победа на первом фестивале "Червона рута" в Черновцах. В 1989 году артистка заняла первое место в жанре рок-музыки.

Творчество Виктории сочетало в себе рок, панк и электронную музыку. В 90-е годы она уехала из Украины в США.

Сестричка Вика Фото: soloviyka/ Instagram

Среди известных песен Врадий — "Это моё море", "Мама, я глупая" и "Тинди-ринди".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В украинском сегменте социальных сетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий в маковых полях. Под "горячую руку" попала и Соловий.

Христина призналась, как политик пытался склонить её к "отношениям в обмен на услугу".

Кроме того, Фокус писал, что известно о скандале в Черноморске с участием певицы.